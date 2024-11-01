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Una mujer trans sufre una «brutal agresión» grupal al grito de «travelo de mierda» en La Bañeza (León)

Una mujer trans sufre una «brutal agresión» grupal al grito de «travelo de mierda» en La Bañeza (León)

Según denuncia Plataforma Trans, la víctima fue atacada por un grupo de «entre seis y ocho personas sin posibilidad de defenderse».

| etiquetas: trans , agresión , travelo , la bañeza
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8 comentarios
29 6 0 K 269 actualidad
Ratoncolorao #2 Ratoncolorao
"La increparon que no podía entrar en el mismo baño que ellas diciéndole “que era un hombre” y profiriendo insultos homófobos. La víctima se encerró en el baño y, al salir y abandonar el local se le echaron encima un grupo de entre ocho y diez personas que le propinaron una “brutal paliza con botellazos y patadas en la cara” por las que Bianca sufrió “múltiples contusiones y una brecha que casi le ocasiona la pérdida de un ojo "
Vamos, que iban a demostrar que la gente trans es un peligro en los aseos y por eso le dieron una paliza que casi la matan. Lo normal...
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cromax #6 cromax
Pues te lees los dos primeros comentarios de la noticia (es el ABC, que tampoco es el colmo del rojerío precisamente) y les parece mal que le hayan pegado pero también dicen que es un hombre. Así arranca la transfobia y termina con lo que le ha pasado a Bianca o algo peor. #2 #1
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Don_Pixote #7 Don_Pixote *
#2 "Toco ocurrió, al parecer, cuando tras intentar acceder al baño de mujeres de un establecimiento de ocio un grupo de chicas increpó a la víctima con insultos tránsfobos para impedirle la entrada al aseo"
2 K 27
GeneWilder #3 GeneWilder
Panda de animales.
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Furiano.46 #4 Furiano.46
Joder, quién mal está el mundo.... No quiero ser de la misma raza que está gentuza
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Falk #5 Falk
Cada día más a favor de minar las calles de cámaras... Es lo único q sirve contra la chusma como esta.
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#8 roca
Ya sabemos donde no ir. León tierra de neardentales y retrogados.
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KoLoRo #1 KoLoRo
Pues ya pueden ponerse a mirar... por que eso de que "se vio sorprendida este sábado por ese grupo de personas, por el que fue «brutalmente agredida».".

Mirate si no ha sido premeditado y así, puede hasta que pisen la carcel si empiezan a sumar cosas... (no caera esa breva..)
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menéame