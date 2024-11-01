Miss Nobelzuela: el espectáculo internacional de María Corina Machado que puede ser el epílogo de su liderazgo

La cultura venezolana de Misses tiende a telenovelizar cada aspecto de la lucha política; por eso convirtió el Nobel en una reafirmación de su liderazgo en la oposición y su narrativa internacional contra el chavismo. Y a ella misma en una Miss “Nobelzuela” por todo el espectáculo político a su alrededor. No es, según ella, una intervención extranjera, sino una operación de liberación del pueblo venezolano. Por supuesto, los medios de corporativos han replicado sus opiniones como si hubiese una cadena de radio y televisión mariacorinista.