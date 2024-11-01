edición general
Miss Nobelzuela: el espectáculo internacional de María Corina Machado que puede ser el epílogo de su liderazgo

La cultura venezolana de Misses tiende a telenovelizar cada aspecto de la lucha política; por eso convirtió el Nobel en una reafirmación de su liderazgo en la oposición y su narrativa internacional contra el chavismo. Y a ella misma en una Miss “Nobelzuela” por todo el espectáculo político a su alrededor. No es, según ella, una intervención extranjera, sino una operación de liberación del pueblo venezolano. Por supuesto, los medios de corporativos han replicado sus opiniones como si hubiese una cadena de radio y televisión mariacorinista.

colipan #1 colipan
Ensalzando una criminal golpista
4
karaskos #5 karaskos *
Sigue el patrón, igualmente pueril, de repetir las mismas consignas de la calaña ultra internacional: rusos, Hamás, comunistas,... aderezado con un golpe de estado.

De Guatemala a Guatepeor en Venezuela, pobre gente.

Postdata: Peace Nobel Prize RIP (1901-2025)
3
#9 concentrado
#5 Hace honor a un buen número de ganadores del Nobel de la Paz, desde la tribuna de alguien que ha sido galardona por promover la paz, pide que haya una ocupación militar y se saque a alguien del poder empleando las armas.
0
#4 pirat
Pa que votar ni nada, que lo decida todo el anaranjado.
2
Mala #6 Mala
#4 Pues por lo mismo que "para que votar ni nada", si ya se ha pasado por el arco del triunfo los resultados de unas eleccinones el mimísimo Maduro.
0
Mala #7 Mala
Lo de Miss nobelzuela, de parte de un medio resulta, cuando menos, vergonzoso. Se trata d e una persona, que tiene que vivir escondida por su ideología política. Hace unos dás moría en una prisión vezolana Alfredo Díaz, pero ya imagino que si estas cosas la hace un gobierno, supuestamente de izquierdas, por muy ilegal que sea,,, os parece estupendo
1
#8 bibubibu
Una golpista que debería estar con grilletes y metida en la celda más olvidada del mundo. Ahora la doran la píldora porque es de los suyos, de los buenos y esas cosas.

Propaganda de mierda a todo trapo.
1
#2 DatosOMientes
Quien paga, manda.
0
Mikhail #3 Mikhail
#2 O, en caso de yankilandia, quien pega, manda... >:-(
0
#10 Empakus
Y que haya gente que defienda a Maduro....
A ver si al final, todo lo que decían de Podemos y Venezuela va a esconder algo de verdad..
0

menéame