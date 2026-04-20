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La misión imposible de alquilar en Barcelona: 7 de cada 10 viviendas ofertadas son de temporada
Solo 1 de cada 3 viviendas en alquiler es de larga estancia en un mercado cada vez más dominado por el alquiler de temporada ...
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:
barcelona
,
alquiler
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#15
EISev
*
#11
reforma integral incluyendo baños y cocina, levantar todo el suelo, cambiar bajantes e instalación eléctrica, ventanas etc
Cada vez se ven más precisamente porque con la subida del precio de los pisos la gente adapta el suyo ya que no puede o no quiere pagar la salvajada de comprar otro mejor o con un baño más.
Te meto en ignore por las formas, ya el mes que viene si me acuerdo te leeré
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#20
Arcueid
*
#11
Es increíble una respuesta así, ya no sólo por no saber algo tan básico, sino sobre todo por las formas. Cualquiera que haya tenido que arreglar suficientemente su piso antiguo y pequeño una vez haya entrado a vivir en él debería saber cosas como las que dice
#15
. O que el cambiar las tuberías (si van por dentro) implica tirar las paredes abajo, mover los muebles al centro para que los obreros puedan trabajar mientras y no poder tener ni una cama. Por no mencionar si se quita el gotelé, donde es un peligro respirar el polvo tan fino que queda en suspensión durante semanas; y ya no digo dormir con eso. De verdad...
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#1
eltoloco
Tan sencillo como prohibir el alquiler de temporada. Si quieres alquilar, contrato mínimo de 5 años, y que sea el inquilino quien decida si quiere irse antes o no.
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#4
EISev
#1
qué, sencillo, y el que necesita un alquiler de temporada por ejemplo:
-Por obras en su casa
-MIR de rotación dos meses en un hospital fuera de su ciudad
-Hacer un máster de 4 meses en Madrid
Que se joda o se pague un hotel o se compra una autocaravana que le sale más barato
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#6
beltraneja
#4
Bueno, pero llegados a este punto de despropósito con el alquiler, los pisos de temporada deberían pagar impuestos como los hoteles y ofrecer servicios mínimos obligatorios que los distingan del alquiler tradicional.
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17
#8
EISev
#6
en mi caso cuando he recurrido a uno (mi mujer en el segundo ejemplo) era así, el estudio que alquiló en Barcelona dos meses tenía incluido agua, luz, internet y limpieza quincenal.
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#11
jaramero
#4
pero de qué cojones hablas? Qué obras necesitas en tu casa para no poder dormir en ella?
A ver si inventas mejor...
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-21
#13
usuarioeliminado
#4
Seguro que puedes pedir justificante para lo del máster y lo del MIR. No hay problema entonces.
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#16
EISev
#13
hay diferencia entre prohibir el alquiler de temporada y exigir la justificación de la necesidad de alquiler por temporada
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#19
ingenierodepalillos
#4
Vamos, que cuando necesite un hotel quiere poder alquilar una vivienda sin pagar como si fuese un hotel.
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#21
eltoloco
#4
por eso he dicho mínimo, si te tienes que ir antes pues te vas y la vivienda queda libre para poder volverla a alquilar. Menudo drama, ¿eh?
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#3
zappbranigam
Nadie lo podía esperar. Solo se dijo por activa y por pasiva que el excesivo proteccionismo del alquiler tradicional causaria un éxodo de pisos hacia otra modalidades.
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29
#10
ostiayajoder
#3
Entonces es la falta de proteccionismo ya q esto no es mas q otra cosa q se puede regular para q no sea factible:
Definir los dos tipos, ilegalizar q se cambie uno por otro (no puedas tener los mismos inquilinos en 2 contratos, por ejemolo) y perseguir en fraude con cuantiosas multas.
El objetivo es JODER EL NEGOCIO, asi q es bastante facil....
Otra cosa es q no haya ganas de hacerlo.
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10
#14
zappbranigam
#10
todo medidas que atacan la oferta (vamos lo que ya se ha hecho) y que ESTA demostrado que no funciona.
Hasta que no estimulemos la oferta no se aliviará el problema. Y se está haciendo tan gordo que creo que ya ni con esas.
1
K
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#18
powernergia
*
#9
¿Quien pone trabas al alquiler?.
La demanda de alquiler se ha disparado porque la gente no puede comprar pisos.
¿Porque no pueden comprar pisos?.
Porque no pueden competir contra los inversores que han disparado la demanda y precios.
Ahora une los puntos y tú solo veras de dónde viene el problema.
A ver si va a resultar que en medio mundo que tiene el mismo problema también: "están poniendo trabas al alquiler".
#14
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34
#9
ddomingo
*
Seguir poniendo más trabas al alquiler. Dentro de poco el que quiera vivir en una casa se la debería de comprar.
Eso es lo que pasa cuando cargas a particulares las funciones de protección social que son del estado.
1
K
13
#17
RoterHahn
Me gustaría contestar a todos, por lo cual no lo hare a nadie.
Pone como ejemplo a Barcelona.
www.instagram.com/reel/DXUIxfmgIjL/?igsh=MW5zeGs0azNtN3B0Yw==
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K
12
#2
yopasabaporaqui
O el famoso "temporada escolar" de los caseros que lo quieren abarcar todo.
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#5
EISev
#2
eso es legal y gracias a esos pisos los maestros interinos sin plaza fija pueden ir tirando hasta que sacan la plaza
Lo que sería ilegal es pedir más de 11 meses por un alquiler de temporada
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#7
yopasabaporaqui
#5
En ningún momento dije que fuera ilegal.
Pero es ridículo ver decenas de pisos en temporada escolar en municipios turísticos con 2 colegios y 1 instituto.
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#12
jaramero
Reduciendo alquiler en general, las viviendas dejarán de ser un bien de inversión y volverán a tener precio de bien residencial.
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21
comentarios)
menéame
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Cada vez se ven más precisamente porque con la subida del precio de los pisos la gente adapta el suyo ya que no puede o no quiere pagar la salvajada de comprar otro mejor o con un baño más.
Te meto en ignore por las formas, ya el mes que viene si me acuerdo te leeré
-Por obras en su casa
-MIR de rotación dos meses en un hospital fuera de su ciudad
-Hacer un máster de 4 meses en Madrid
Que se joda o se pague un hotel o se compra una autocaravana que le sale más barato
A ver si inventas mejor...
Definir los dos tipos, ilegalizar q se cambie uno por otro (no puedas tener los mismos inquilinos en 2 contratos, por ejemolo) y perseguir en fraude con cuantiosas multas.
El objetivo es JODER EL NEGOCIO, asi q es bastante facil....
Otra cosa es q no haya ganas de hacerlo.
Hasta que no estimulemos la oferta no se aliviará el problema. Y se está haciendo tan gordo que creo que ya ni con esas.
La demanda de alquiler se ha disparado porque la gente no puede comprar pisos.
¿Porque no pueden comprar pisos?.
Porque no pueden competir contra los inversores que han disparado la demanda y precios.
Ahora une los puntos y tú solo veras de dónde viene el problema.
A ver si va a resultar que en medio mundo que tiene el mismo problema también: "están poniendo trabas al alquiler".
#14
Eso es lo que pasa cuando cargas a particulares las funciones de protección social que son del estado.
Pone como ejemplo a Barcelona.
www.instagram.com/reel/DXUIxfmgIjL/?igsh=MW5zeGs0azNtN3B0Yw==
Lo que sería ilegal es pedir más de 11 meses por un alquiler de temporada
Pero es ridículo ver decenas de pisos en temporada escolar en municipios turísticos con 2 colegios y 1 instituto.