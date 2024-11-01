Misión Consejo Europa pide a España garantizar independencia del fiscal general de Estado

Un misión del Consejo de Europa pidió este viernes que se garantice la independencia del fiscal general del Estado y manifestó su "preocupación" por los discursos que "minan" la confianza en las instituciones, como el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "El respeto a las decisiones judiciales es un principio clave en cualquier democracia"
| etiquetas: consejo de europa , españa
Un titular sensacionalista dirigido a crear opinión de que "toda Europa" está en contra de la opinión del Gobierno de España y a favor de defender a los jueces derechistas prevaricadores.
Errónea.
- Ayuso dando ruedas de prensa para decir que somos los españoles los que le debemos dinero a su novio,
- o cuando dice que el presidente del país la quiere muerta,
- o cuando el PP bloquea durante años la renovación de los órganos judiciales,
- o cuando el juez que condena al fiscal general se jacta en público de que va a irse a escribir la condena al fiscal general entre risas de los presentes.
- kitchen, ...
Por nombrar los casos más recientes...
m.youtube.com/watch?v=bbDsPfoE_a4
A por la 17!
Que penica das
No nos acabamos de recuperar de las mierdas del PP... y nos toca apechugar con las del PSOE.
Cuando Europa diga que dónde vas, menuda gilipollez has hecho, entonces será Europa mala y habrá que hacer un spaxit.
"señalan en un comunicado las dos integrantes de la misión encargada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la serbia Elvira Kovács, del Partido Popular Europeo (PPE),"
Ahora las chorradas que dice Alvise también son "Europa dice"??