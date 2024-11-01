edición general
Misión Consejo Europa pide a España garantizar independencia del fiscal general de Estado

Un misión del Consejo de Europa pidió este viernes que se garantice la independencia del fiscal general del Estado y manifestó su "preocupación" por los discursos que "minan" la confianza en las instituciones, como el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "El respeto a las decisiones judiciales es un principio clave en cualquier democracia"

Supercinexin #3 Supercinexin
Una pájara del PP europedo y otra de los Liberatas europedos: "Europa".

Un titular sensacionalista dirigido a crear opinión de que "toda Europa" está en contra de la opinión del Gobierno de España y a favor de defender a los jueces derechistas prevaricadores.

Errónea.
calde #14 calde *
#3 Cierto. A estas dos integrantes de" la misión europea" deberían de explicarle que quien perjudica a las instituciones es:

- Ayuso dando ruedas de prensa para decir que somos los españoles los que le debemos dinero a su novio,

- o cuando dice que el presidente del país la quiere muerta,

- o cuando el PP bloquea durante años la renovación de los órganos judiciales,

- o cuando el juez que condena al fiscal general se jacta en público de que va a irse a escribir la condena al fiscal general entre risas de los presentes.

- kitchen, ...

Por nombrar los casos más recientes...
Cehona #17 Cehona
¿Y no ha exigido la independencia judicial?  media
Dene #7 Dene
Que se preocupen un poco de la independencia de los jueces y luego ya si eso...
#15 Juantxi
¿Para que vienen a dar consejos que nadie les ha pedido? Mejor sería garantizar la imparcialidad de los jueces, que a del FGE no ha sido traicionada.
Dramaba #6 Dramaba *
Que empiecen a respetarse ellos mismo primero.
aPedirAlMetro #16 aPedirAlMetro *
#13 Vaya que poco te ha durado esta cuenta... :roll:
A por la 17!

Que penica das
#9 Tunguska08Chelyabinsk13
Misión Consejo Europa ¿ es algo oficial? ¿o algo creado por alguien con un nombre rimbombate para manipular?
Asimismov #8 Asimismov
Pero la visita fue antes del 20N con lo que ya se puede dar por antigua. Muchas cosas han cambiado y muchas más cambiarán.
ur_quan_master #19 ur_quan_master
Alguien del PP español les ha pasado el argumentario y les ha dicho " tú que puedes hacer, haz"
Alakrán_ #1 Alakrán_
Mando está porque ya se está generando informaciones tergiversadas del tema.
Mala #11 Mala
Menuda imagen estamos dando.
No nos acabamos de recuperar de las mierdas del PP... y nos toca apechugar con las del PSOE.
Andreham #2 Andreham
Hoy toca Europa buena porque dice que acepten que los jueces fachas omitan pruebas y condenen en base a "ejjjjjjjjjj keeeeee".

Cuando Europa diga que dónde vas, menuda gilipollez has hecho, entonces será Europa mala y habrá que hacer un spaxit.
aPedirAlMetro #12 aPedirAlMetro *
#4 Anda un noviembre de 2025 ultracentrista, recien nacido (ayer)... escribiendo chorradas... que original
#10 sorecer
#2 Que Europa ni que niño muerto.

"señalan en un comunicado las dos integrantes de la misión encargada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la serbia Elvira Kovács, del Partido Popular Europeo (PPE),"

Ahora las chorradas que dice Alvise también son "Europa dice"??
#18 endy
bienvenidos a corruptland
