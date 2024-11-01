Misión Consejo Europa pide a España garantizar independencia del fiscal general de Estado

Un misión del Consejo de Europa pidió este viernes que se garantice la independencia del fiscal general del Estado y manifestó su "preocupación" por los discursos que "minan" la confianza en las instituciones, como el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "El respeto a las decisiones judiciales es un principio clave en cualquier democracia"