Misión Artemis II termina con éxito: astronautas vuelven a la Tierra tras su histórico viaje a la Luna

Luego de 10 días, la misión Artemis II con los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen concluyó su trabajo tras amerizar de manera exitosa a las 20:07 locales, 00:07 GMT, frente a las costas de San Diego, California, luego de su viaje por el espacio en donde el humano regresó a la Luna después de más de 50 años sin misiones de este tipo por parte de la NASA.