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Misión Artemis II termina con éxito: astronautas vuelven a la Tierra tras su histórico viaje a la Luna

Misión Artemis II termina con éxito: astronautas vuelven a la Tierra tras su histórico viaje a la Luna

Luego de 10 días, la misión Artemis II con los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen concluyó su trabajo tras amerizar de manera exitosa a las 20:07 locales, 00:07 GMT, frente a las costas de San Diego, California, luego de su viaje por el espacio en donde el humano regresó a la Luna después de más de 50 años sin misiones de este tipo por parte de la NASA.

| etiquetas: artemis , orión , luna , nasa , amerizaje
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4 comentarios
11 3 1 K 121 actualidad
ElenaCoures1 #4 ElenaCoures1
Me sobrecarga un poco el "a la Luna" cuando ha sido un viaje alrededor de la Luna
Alucinaba con compañeros de trabajo que pensaban que se volvía a pisar nuestro satélite porque los titulares han sido todos así; inexactos
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Blackat #1 Blackat
Pues ahora , despues de 10 dias de fiesta , a aguantar a las parejas de morrros por no hacer lavadoras y encima volver con la ropa sucia
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#2 cocococo
Diez días sin ducharse, tienen que estar apestando a hippie o a ciudadano francés.
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