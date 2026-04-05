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Un misil iraní impactó contra un edificio en la ciudad israelí de Haifa: hay cuatro personas desaparecidas

Un misil iraní impactó contra un edificio en la ciudad israelí de Haifa: hay cuatro personas desaparecidas

El ejército israelí y los servicios médicos informaron que un misil lanzado desde Irán impactó de forma directa un edificio residencial en la ciudad de Haifa, en el norte de Israel, y dejó, hasta el momento, al menos cuatro heridos y cuatro personas desaparecidas.

| etiquetas: israel , haifa , irán , guerra , misil
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4 comentarios
18 4 1 K 201 actualidad
salteado3 #1 salteado3
Qué nivel de detalle tiene esta guerra, cae una bomba y estamos preocupados por 4 desaparecidos.

Aunque ahora que lo pienso he visto auténticos pepinazos en Teherán desapareciendo no personas sino edificios enteros. No he visto mucha preocupación por sus moradores... Se ve que para los medios hay personas y personas.
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#3 j3j3j3j3
#1 o en Gaza ...
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#2 Sacapuntas
Y a lo peor no eran sionistas.
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menéame