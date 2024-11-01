Mis problemas con el black metal

Encima, músicos a los que respetaba y no pensaba que estaban tronaos, como Hellhammer, batería de los citados Mayhem, pero también autor de los dos primeros discos de Arcturus, para mí obras maestras, en estas páginas se revelan como racistas ramplones, alienados al cien por cien con la ultraderecha de su país. Dice, creyéndose sensato, que sus compañeros, en lugar de quemar iglesias, debían haberlo hecho con mezquitas, a ser posible cuando estuvieran llenas. Es una cita literal. Decía esta semana Jimina Sabadú que, más que separar la obra del
No les pidas posturas políticas coherentes, sólo que hagan su trabajo. Fuera de su campo, muchos están bastante despistados, por decirlo de modo suave. Mucha fiesta, mucho alcohol y mucha droga.
Trabajé como musico 30 años y conocí muchas personas en el mundillo que poco tienen qué ver con la extrema derecha y tampoco con alcoholes y drogas .
Pero lo fácil es hacer lo que has hecho, meter a todos en el mismo saco, un poco lo que hace también la extrema derecha para justificar el racismo.
A veces, pensar antes de hablar es bueno
Pero no me negarás, y es opinión de cuñado pero seguro que también hay evidencias estadísticas, que ser un poco rarete suele ser un potenciador de la creatividad.
En todo caso, y volviendo al tema original, la opinión política de un músico debería ser lo mismo que la de un tornero o taxista.
Desde nuestro trono de 2026 es fácil pensar que una banda metalera con pintas raras, sonidos pesados y letras descirazonadoras puede haber nacido de un estudio de de mercado para ganar un concurso. Luego se rapan la melena o se quitan la peluca y vuelven… » ver todo el comentario
En el resto de Europa, éstas circunstancias o bien nunca se dieron o bien fueron las… » ver todo el comentario
Solo con este párrafo, aparte de otras perlas que suelta, ya me dice que el autor no tiene mucha idea. Y de hecho no cuenta nada medio interesante en todo el artículo que no sea ya sabido.
Me cuesta, mucho más de lo que me gustaría reconocer, separar obra y autor. En mi opinión, hay tanta cultura que nunca llegaré a conseguir asimilar como para perder el tiempo con la obra maestra de un cretino.