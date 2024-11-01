edición general
Mis problemas con el black metal

Mis problemas con el black metal

Encima, músicos a los que respetaba y no pensaba que estaban tronaos, como Hellhammer, batería de los citados Mayhem, pero también autor de los dos primeros discos de Arcturus, para mí obras maestras, en estas páginas se revelan como racistas ramplones, alienados al cien por cien con la ultraderecha de su país. Dice, creyéndose sensato, que sus compañeros, en lugar de quemar iglesias, debían haberlo hecho con mezquitas, a ser posible cuando estuvieran llenas. Es una cita literal. Decía esta semana Jimina Sabadú que, más que separar la obra del

#5 #2 Discrepo totalmente. Habiendo estado dentro del mundillo muchos años puedo afirmar que, aunque se puede encontrar gente de todo tipo de ideologías, la mayoría tienden a lo progre. La mayoría de mis amigos sin ir más lejos lo son, así como la mayoría con quienes he tenido relación dentro de ese rollo.
cosmonauta #1 cosmonauta
Son músicos, no más.

No les pidas posturas políticas coherentes, sólo que hagan su trabajo. Fuera de su campo, muchos están bastante despistados, por decirlo de modo suave. Mucha fiesta, mucho alcohol y mucha droga.
3
Sinfonico #4 Sinfonico
#1 Hala, generalizando que es gerundio.
Trabajé como musico 30 años y conocí muchas personas en el mundillo que poco tienen qué ver con la extrema derecha y tampoco con alcoholes y drogas .
Pero lo fácil es hacer lo que has hecho, meter a todos en el mismo saco, un poco lo que hace también la extrema derecha para justificar el racismo.
A veces, pensar antes de hablar es bueno
4
cosmonauta #6 cosmonauta
#4 Yo no he generalizado. He dicho "muchos", que no todos, y los he calificado de despistadetes, por no entrar en detalles. Y en absoluto he dicho que deriven a la derecha.

Pero no me negarás, y es opinión de cuñado pero seguro que también hay evidencias estadísticas, que ser un poco rarete suele ser un potenciador de la creatividad.

En todo caso, y volviendo al tema original, la opinión política de un músico debería ser lo mismo que la de un tornero o taxista.
0
#8 PerritaPiloto
#2 #4 Depende del subgénero del metal. Está ciñiendose a la escena de black metal noruega de los 90, que es bastante pequeña. Sus circunstancias son la de ese momento en ese lugar. Euronymous era comunista y el asesino otro metalero fascista.

Desde nuestro trono de 2026 es fácil pensar que una banda metalera con pintas raras, sonidos pesados y letras descirazonadoras puede haber nacido de un estudio de de mercado para ganar un concurso. Luego se rapan la melena o se quitan la peluca y vuelven…   » ver todo el comentario
2
#7 PerritaPiloto
#1 La mitad de la escena del black metal noruego de los 90 eran genuinos admiradores de los nazis.
0
Supercinexin #2 Supercinexin
Los metaleros son, generalmente, gente muy conservadora. El rollito transgresor se las vestimentas y la vida bohemia que llevan los romeros ha hecho creer lo contrario a millones de personas, pero nope.
2
Sawyer76 #5 Sawyer76
#2 Discrepo totalmente. Habiendo estado dentro del mundillo muchos años puedo afirmar que, aunque se puede encontrar gente de todo tipo de ideologías, la mayoría tienden a lo progre. La mayoría de mis amigos sin ir más lejos lo son, así como la mayoría con quienes he tenido relación dentro de ese rollo.
5
Supercinexin #9 Supercinexin
#5 Habrás estado dentro del mundillo en España, la excepción mundial que confirma la regla. España el rollito metalero vino al final de cuarenta años de dictadura de derechas y la gente tenía ganas de libertad y progresismo y esa música que entonces estaba de moda entre los jóvenes se asoció a la ideología se izquierdas, con bandas cuyas letras eran todas de alto contenido político y social de izquierdas.

En el resto de Europa, éstas circunstancias o bien nunca se dieron o bien fueron las…   » ver todo el comentario
1
Sawyer76 #3 Sawyer76
Habrá quien piense que es imposible, pero en los 90 había cierta crisis metalera. La sensación era que no había más opciones que Pantera, demasiado americano, o Blind Guardian, demasiado anclado en el pasado, toda vez el death metal aparentemente se había quedado estancado en 1992.

Solo con este párrafo, aparte de otras perlas que suelta, ya me dice que el autor no tiene mucha idea. Y de hecho no cuenta nada medio interesante en todo el artículo que no sea ya sabido.
2
Dasmandr #10 Dasmandr
Me ha encantado el "más que separar la obra del artista, en la mayoría de ocasiones es imprescindible no enterarse de lo imbéciles que pueden llegar a ser"

Me cuesta, mucho más de lo que me gustaría reconocer, separar obra y autor. En mi opinión, hay tanta cultura que nunca llegaré a conseguir asimilar como para perder el tiempo con la obra maestra de un cretino.
0

