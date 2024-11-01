Mis problemas con el black metal

Encima, músicos a los que respetaba y no pensaba que estaban tronaos, como Hellhammer, batería de los citados Mayhem, pero también autor de los dos primeros discos de Arcturus, para mí obras maestras, en estas páginas se revelan como racistas ramplones, alienados al cien por cien con la ultraderecha de su país. Dice, creyéndose sensato, que sus compañeros, en lugar de quemar iglesias, debían haberlo hecho con mezquitas, a ser posible cuando estuvieran llenas. Es una cita literal. Decía esta semana Jimina Sabadú que, más que separar la obra del