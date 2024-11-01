·
"Mis libros en prisión": Ábalos felicita las Navidades desde la cárcel y recomienda varias de sus "lecturas en el encierro"
El diputado por València defiende su inocencia y se comunica públicamente a través de su cuenta de la red social X.
etiquetas
ábalos
cárcel
navidad
actualidad
#2
poxemita
Manual de resistencia, seguro.
#1
YeahYa
En Elmundotoday están jodidísimos
#3
dclunedo
"Ábalos en el país de las maravillas"
