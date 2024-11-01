edición general
2 meneos
50 clics

"Mis libros en prisión": Ábalos felicita las Navidades desde la cárcel y recomienda varias de sus "lecturas en el encierro"

El diputado por València defiende su inocencia y se comunica públicamente a través de su cuenta de la red social X.

| etiquetas: ábalos , cárcel , navidad
2 0 3 K 8 actualidad
3 comentarios
2 0 3 K 8 actualidad
#2 poxemita
Manual de resistencia, seguro.
3 K 44
YeahYa #1 YeahYa
En Elmundotoday están jodidísimos
0 K 20
#3 dclunedo
"Ábalos en el país de las maravillas" :troll:
0 K 7

menéame