Los MIR 2026 plantan cara a Sanidad y exigen una auditoría por la "improvisación y la inseguridad jurídica" del examen

ha explicado que en la convocatoria de este año ha habido incumplimiento de las fechas. Según relata, cuando se publicó la Orden Ministerial de la convocatoria de este año, el 21 de agosto de 2025 en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se fijaban el marco y los plazos del proceso, incluyendo la fecha del examen y las reglas de publicación de listados. De esta forma, configuran las expectativas legítimas en los aspirantes y obligan a la Administración al cumplimiento estricto de dichos plazos