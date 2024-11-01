El ministro Kishan Reddy anuncia que la "Operación Kagar" ha obtenido los resultados deseados [ENG]

En una declaración emitida por separado, Kishan Reddy dijo que la campaña del Gobierno Central contra el extremismo de izquierda, Operación Kagar, está avanzando hacia su objetivo de erradicar la violencia maoísta en todo el país para el 31 de marzo de 2026. “Durante los últimos tres días, más de 300 naxalitas, muchos de ellos provenientes de zonas de habla telugu, se han rendido y se han incorporado a la sociedad mainstream", afirmó.