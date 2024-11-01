edición general
El ministro de Exteriores polaco contesta a Elon Musk: "Vete a Marte, allí no hay censura ni saludos nazis"

El ministro de Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, ha pedido al magnate Elon Musk que "se vaya a Marte" después de abogar el sábado por la "abolición" de la Unión Europea (UE) tras la multa de 120 millones de euros impuesta por la Comisión Europea a su red social X por el "diseño engañoso" de su marca azul de verificación de cuentas. "Vete a Marte. Allí no hay censura ni saludos nazis", ha dicho Sikorski en su propia cuenta en X en respuesta a las críticas de Musk, en una aparente crítica al saludo nazi realizado en enero.

Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Y además allí podrá ser el líder supremo sin que nadie ose cuestionar sus decisiones.
4 K 78
Don_Pixote #3 Don_Pixote
Se ha oído el zasca hasta en Saturno
2 K 35
Torrezzno #2 Torrezzno
Falso, si se fuese a Marte ya si habría saludos nazis
1 K 26
#4 Kuruñes3.0
Y qie se lleve a los putinejos de este foro con el, harán buenas migas.
1 K 14
reithor #5 reithor
Por fin el ministro polaco de une a los millones de humanos que le llevamos mandando a Marte la tira de años.
0 K 14

