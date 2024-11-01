El ministro de Exteriores polaco contesta a Elon Musk: "Vete a Marte, allí no hay censura ni saludos nazis"

El ministro de Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, ha pedido al magnate Elon Musk que "se vaya a Marte" después de abogar el sábado por la "abolición" de la Unión Europea (UE) tras la multa de 120 millones de euros impuesta por la Comisión Europea a su red social X por el "diseño engañoso" de su marca azul de verificación de cuentas. "Vete a Marte. Allí no hay censura ni saludos nazis", ha dicho Sikorski en su propia cuenta en X en respuesta a las críticas de Musk, en una aparente crítica al saludo nazi realizado en enero.