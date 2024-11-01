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El ministro de Exteriores de Irán: "El bloqueo de puertos iraníes es un acto de guerra"
Seyed Abbas Araghchi, ministro de Exteriores de Irán, ha afirmado este lunes que "el bloqueo de puertos iraníes es un acto de guerra".
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#1
Gry
Lo de los bombardeos debería haberle dado una pista...
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#2
Heni
*
#1
Se refiere a que lo consideran un acto de guerra y por tanto algo que rompe la tregua en la que están para negociar, y por tanto se rompen la negociaciones
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