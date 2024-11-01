El ministro de defensa italiano critica el secretismo británico sobre el avión de combate GCAP

El ministro de Defensa de Italia ha afirmado que el Reino Unido no está haciendo lo suficiente para compartir su tecnología de vanguardia con sus socios en el programa de combate trinacional GCAP y calificó el supuesto secretismo británico como una “locura”. «Le he ordenado a Leonardo que comparta su tecnología; veamos si los demás siguen el ejemplo. Así daremos el primer paso», dijo. Otro contratiempo este mes ha sido el anuncio de Italia de que la factura de desarrollo ha pasado de los 6.000 millones de euros a los 18.600 lo que ha provocado