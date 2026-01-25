edición general
El ministro canario quiere prohibir la venta de casas de sus islas a extranjeros

Ángel Víctor Torres y el presidente de Canarias piden a Bruselas que limite «la adquisición de viviendas» para facilitar el acceso «a jóvenes y vulnerables»

| etiquetas: canarias , vivienda , extranjeros , jóvenes , vulnerables
Josecoj #3 Josecoj
Pero tiene que ser ya!!!
#5 Chappie
peeeeeeeeeeedro
SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones
¿Prohibir la venta o limitarla? Joder ya empezamos con el puteo político. Se quedará en nada, solo quieren votos.
#1 Luiskelele
A buenas horas
#11 covacho
Ya estamos como siempre... No es legal ningún tipo de discriminación hacia personas de países miembro de la unión europea. No puedes cobrarles entrada distinta a los españoles en el Museo del Prado. No puedes impedirles ser concejales. No puedes cobrarles IBI diferente o impuesto de transmisiones diferente ... Y no, no vas a poder prohibir a compra de nada que esté a disposición de los españoles.
Así que podrás prohibir a venezolanos o marroquíes, pero no a alemanes, holandeses y noruegos.
DrEvil #8 DrEvil *
Supongo que sólo a los extranjeros que lleguen con un pasaporte. Se quiere acoger al que viene un busca de una vida mejor, siempre y cuando no traiga demasiado dinero. ¿O se va a prohibir a los africanos también?
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
y vamos tarde
Wachoski #7 Wachoski
#2 décadas
josde #10 josde
#2 Y se lo piden a Bruselas. xD
#4 Cincocuatrotres
Algo es algo, Menorca es un horror, todas las islas son un horror en cuanto a vivienda, pero vienen y vienen, compran y compran.
