11
10 clics
10
clics
El ministro canario quiere prohibir la venta de casas de sus islas a extranjeros
Ángel Víctor Torres y el presidente de Canarias piden a Bruselas que limite «la adquisición de viviendas» para facilitar el acceso «a jóvenes y vulnerables»
|
etiquetas
:
canarias
,
vivienda
,
extranjeros
,
jóvenes
,
vulnerables
11 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Josecoj
Pero tiene que ser ya!!!
1
K
26
#6
pepel
Relacionada:
www.meneame.net/story/alta-demanda-compradores-extranjeros-mantendra-a
0
K
19
#5
Chappie
peeeeeeeeeeedro
0
K
16
#9
SeñorPresunciones
¿Prohibir la venta o limitarla? Joder ya empezamos con el puteo político. Se quedará en nada, solo quieren votos.
0
K
12
#1
Luiskelele
A buenas horas
0
K
11
#11
covacho
Ya estamos como siempre... No es legal ningún tipo de discriminación hacia personas de países miembro de la unión europea. No puedes cobrarles entrada distinta a los españoles en el Museo del Prado. No puedes impedirles ser concejales. No puedes cobrarles IBI diferente o impuesto de transmisiones diferente ... Y no, no vas a poder prohibir a compra de nada que esté a disposición de los españoles.
Así que podrás prohibir a venezolanos o marroquíes, pero no a alemanes, holandeses y noruegos.
0
K
10
#8
DrEvil
*
Supongo que sólo a los extranjeros que lleguen con un pasaporte. Se quiere acoger al que viene un busca de una vida mejor, siempre y cuando no traiga demasiado dinero. ¿O se va a prohibir a los africanos también?
0
K
8
#2
CharlesBrowson
y vamos tarde
0
K
8
#7
Wachoski
#2
décadas
0
K
7
#10
josde
#2
Y se lo piden a Bruselas.
1
K
20
#4
Cincocuatrotres
Algo es algo, Menorca es un horror, todas las islas son un horror en cuanto a vivienda, pero vienen y vienen, compran y compran.
0
K
7
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
