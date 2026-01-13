La ministra de Igualdad recibe a la mujer que denunció agresiones sexuales de Adolfo Suárez

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, recibió a la mujer que denunció al expresidente Adolfo Suárez por un presunto delito de agresiones sexuales. El encuentro tuvo lugar a petición del propio Ministerio. La denunciante se ha mostrado agradecida y destaca que Redondo se mostró "muy cercana y amable" y ha asegurado que el Gobierno da "credibilidad total" a los hechos y espera que el Ejecutivo acceda a alguna de sus peticiones para conseguir alivio. La principal reclamación pasa por retirar honores, en particular cambiar el nombre del Aeropuerto
| etiquetas: gobierno de españa , igualdad , adolfo suárez
¿Se ha reunido esta ministra con las afectadas de Ábalos y Koldo? Y esas importan una mierda...
Esto tiene su audiencia. Lo tengo claro.
Estaba yo escribiendo alguna cosa sensata en la otra notícia de la denuncia de las acusaciones sexuales a Julio Iglesias, y, joder, es impresionante. Hay varios usuarios empeñados en buscar excusas para justificar que esas gilipolleces son creibles. Necesitan justificarlo como sea.
Por algún motivo que ellos sabrán, les interesa mucho creerse esas acusaciones. Pero MUCHO. Están dispuestos a tragar con lo que sea y por… » ver todo el comentario
⦁ El PSOE respalda a la mujer que denunció a Adolfo Suárez por agresión sexual, traslada su solidaridad "con una mujer que ha callado tanto tiempo" y cree que se puede actuar contra cómplices
www.meneame.net/m/actualidad/sumar-pide-investigue-denuncia-suarez-pod [[ ⦁ Sumar pide que se investigue la denuncia a Suárez y Podemos la retirada de… » ver todo el comentario
es.wikipedia.org/wiki/Concilio_Cadavérico