La ministra de Igualdad recibe a la mujer que denunció agresiones sexuales de Adolfo Suárez

La ministra de Igualdad recibe a la mujer que denunció agresiones sexuales de Adolfo Suárez

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, recibió a la mujer que denunció al expresidente Adolfo Suárez por un presunto delito de agresiones sexuales. El encuentro tuvo lugar a petición del propio Ministerio. La denunciante se ha mostrado agradecida y destaca que Redondo se mostró "muy cercana y amable" y ha asegurado que el Gobierno da "credibilidad total" a los hechos y espera que el Ejecutivo acceda a alguna de sus peticiones para conseguir alivio. La principal reclamación pasa por retirar honores, en particular cambiar el nombre del Aeropuerto

Comentarios destacados:    
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Espero que existan pruebas sólidas y que se investigue a fondo.

¿Se ha reunido esta ministra con las afectadas de Ábalos y Koldo? Y esas importan una mierda...
5 K 85
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones
#2 No creo que se pueda investigar nada. El tipo está fiambre.
0 K 12
#3 lovetan
Denuncia que algo queda.

Esto tiene su audiencia. Lo tengo claro.

Estaba yo escribiendo alguna cosa sensata en la otra notícia de la denuncia de las acusaciones sexuales a Julio Iglesias, y, joder, es impresionante. Hay varios usuarios empeñados en buscar excusas para justificar que esas gilipolleces son creibles. Necesitan justificarlo como sea.

Por algún motivo que ellos sabrán, les interesa mucho creerse esas acusaciones. Pero MUCHO. Están dispuestos a tragar con lo que sea y por…   » ver todo el comentario
5 K 33
#4 poxemita
Eso sí es una ministra comprometida, da prioridad a las denunciantes de a pié sobre sus propias compañeras de partido.
1 K 21
senador #7 senador
#4 Ni siquiera se han ordenado medidas cautelares por si se fuga.
0 K 9
nemeame #9 nemeame
"Aeropuerto Madrid Barajas Adolfo Suarez presunto abusador de la Paquita"
0 K 10
Quel #6 Quel
Meneo solo para visibilizar ese ridículo.
:-D
0 K 7
CharlesBrowson #10 CharlesBrowson
deberia con estas cosas unirse su futuro profesional y personal a esto, no solo ella sino su partido y sus votantes
0 K 7
#8 dimas_arc
Que lamentable, denunciar a una persona muerta que no puede defenderse
0 K 6
Elbaronrojo #11 Elbaronrojo
#8 Siempre pueden hacerle un juicio cadavérico.

es.wikipedia.org/wiki/Concilio_Cadavérico
0 K 11

