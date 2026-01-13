La ministra de Igualdad recibe a la mujer que denunció agresiones sexuales de Adolfo Suárez

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, recibió a la mujer que denunció al expresidente Adolfo Suárez por un presunto delito de agresiones sexuales. El encuentro tuvo lugar a petición del propio Ministerio. La denunciante se ha mostrado agradecida y destaca que Redondo se mostró "muy cercana y amable" y ha asegurado que el Gobierno da "credibilidad total" a los hechos y espera que el Ejecutivo acceda a alguna de sus peticiones para conseguir alivio. La principal reclamación pasa por retirar honores, en particular cambiar el nombre del Aeropuerto