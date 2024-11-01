El PSOE respalda a la mujer que denunció a Adolfo Suárez por agresión sexual, traslada su solidaridad "con una mujer que ha callado tanto tiempo" y cree que se puede actuar contra cómplices

La presidenta del PSOE,Cristina Narbona, ha expresado su "solidaridad" con la mujer que ha presentado una denuncia contra Adolfo Suárez por presuntas agresiones sexuales. Narbona considera "muy impactante" su testimonio y ha manifestado toda su solidaridad "con una mujer que ha callado durante tanto tiempo",la socialista considera que todavía puede haber responsabilidades en personas "que hicieron posible que eso sucediera" y ha evitado pronunciarse sobre si se debería retirar su nombre al aeropuerto Madrid-Barajas porque lo acababa de escuchar