edición general
5 meneos
11 clics
Los ministerios y el Senado mantienen un sistema mixto con pagos en metálico para determinados gastos

Los ministerios y el Senado mantienen un sistema mixto con pagos en metálico para determinados gastos

Los anticipos para viajes y manutención se entregan en efectivo a los miembros del Gobierno, aunque también tienen la opción de que el dinero se reembolse por transferencia bancaria. El Senado también entrega las dietas de desplazamiento en sobres con dinero

| etiquetas: ministerios , senado , pagos metalico
4 1 0 K 57 actualidad
9 comentarios
4 1 0 K 57 actualidad
Supercinexin #2 Supercinexin
El Senado debe ser abolido. Senda de elefantes y feudo del PP. No sirve para nada más.
1 K 37
Barney_77 #3 Barney_77 *
#2 Te compro lo de que no sirve para nada, te compro lo de que es un retiro dorado y un puesto para amigos del partido, pero ¿Por qué pones que es un feudo de PP para pedir su desaparición? ¿Si fuera feudo del PSOE dirías lo mismo?
1 K 18
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#3 Eso ya lleva años diciéndose, es una cámara nula solo para chupones y seudo retirados.
0 K 20
HeilHynkel #4 HeilHynkel *
En mi empresa por lo general tiramos de VISA empresa que ¡oh campos de soledad mustios collados! carga contra mi cuenta personal de banco. Si no justifico un gasto, lo pago yo. Pero creo que aquí siempre me han pagado por transferencia, incluso si hemos pagado en efectivo. Se hace así porque est';a centralizado a nivel mundial.

En Telefónica lo que no iba a la VISA se pagaba en cash hasta cierta cantidad (dietas por lo general) a partir de la cual iba a nómina y a partir de cierto límite pagaba IRPF (hablo de estancias largas fuera de España) En su día no estaba centralizado y teníamos caja en la oficina, ahora creo que han desaparecido.
0 K 17
strike5000 #6 strike5000
Sin embargo en el Congreso...

El Congreso corrige a Patxi López y aclara que los gastos no los pagan en efectivo

www.ondacero.es/noticias/espana/congreso-corrige-patxi-lopez-aclara-qu
0 K 10
Barney_77 #5 Barney_77 *
Es que, por lo que tengo entendido, los anticipos en efectivo, sin justificación ni registro hace mucho tiempo que están "fuera de ley". Iba para HeilHynkel pero no debo caerle bien
0 K 9
Barney_77 #9 Barney_77
#7 Pregunta a cualquier autonomo si tiene un descuadre... ¿Que le pasa?
0 K 9
Barney_77 #1 Barney_77 *
Me parece fenomenal. ¿Donde estan los registros de esos pagos? ¿Se hacen en opaco? ¿Por que lo hacen así? ¿No hay facturas y justificantes de esos gastos? ¿No tienen que justificar esos gastos? ¿De verdad se sigue haciendo esos pagos de dietas en metálico? ¿Donde esta el control de gastos? ¿De donde salen esos fondos? ¿Por que no se les aplica la normativa de prevencion de blanqueo de capitales? ¿Que gastos protocolarios estan contemplados dentro de ese sistema tan opaco?
0 K 9
Findeton #7 Findeton *
#1 Eso sí, al resto de mortales nos impiden realizar pagos en metálico de más de 1000 euros.
0 K 9

menéame