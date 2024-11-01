edición general
El Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia ha recomendado que los turistas eviten visitar Cuba. (Rus)

Citando declaraciones oficiales de la Embajada y el Consulado General en La Habana, así como de la Agencia Federal de Transporte Aéreo, la agencia recomendó a los rusos "abstenerse de viajar a este país con fines turísticos hasta que la situación se normalice".

pepel #3 pepel
Va a hacer mucho frío.
Sergio_ftv #2 Sergio_ftv *
Tampoco recomienda visitar países como EE. UU., República Checa, Grecia, Dinamarca, Eslovenia, Croacia, Eslovaquia y Noruega.

Y la razón para la no recomendación de viajar a Cuba es por las hostilidades ilegales cometidas por los ee.uu. (Razón: Una crisis energética crítica en la isla, exacerbada por dificultades en el suministro de combustible, ha provocado problemas severos para el repostaje de aviones).
Anfiarao #1 Anfiarao *
#0 toma macnulti, que últimamente te noto más perdido e indocumentado que nunca (que ya es decir...)

menea.me/2gvar

La ingesta de vinagre la tienes controlada o todavía no?
Macnulti_reencarnado #4 Macnulti_reencarnado
#1 galán, estás más perdido que el barco del arroz. Rusia no les va a enviar una mierda. Sin embargo, mira esto...

diariodecuba.com/cuba/1770766167_65316.html

Como no espabiles un poco te va a comer el tigre.

Y ya sabes, no lo dejes pasar, ve ya.  media
Spirito #5 Spirito *
#4 Esperemos que esa ayuda que aun con la mejor de las intenciones, desde luego es insuficiente, llegue también a los más necesitados y no solo a los sacerdotes que están en Cuba.
Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
#5 coincido, ojalá.
