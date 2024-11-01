El Ministerio de Defensa contrata con Palantir, la empresa de IA militar propiedad del tecno-oligarca trumpista Peter Thiel

Sobre el papel, Gotham es un sistema para integrar información dispersa, cruzar grandes volúmenes de datos y generar análisis que faciliten la toma de decisiones. En la práctica, Palantir lo presenta como una herramienta capaz de acelerar y optimizar la decisión operativa en escenarios de seguridad y defensa, es decir, reunir datos, jerarquizarlos y convertirlos en acciones. Ese tipo de tecnología se inserta directamente en lo que en terminología militar se conoce como la “kill chain”, la cadena que va desde la identificación de un objetivo...