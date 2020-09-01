Millán Astray, el fascista adorado por la extrema derecha

Si por mi fuera, a la pregunta que está realizando Fernández Barbadillo sobre Astray y Unamuno de no sé de que comida..., un servidor le contestaría que Astray a Unamuno lo único que le comería sería la... Como tenemos que ser educados, cada uno que cambie los puntos suspensivos por la palabra que crea oportuna; porque es una aberración comparar a Miguel de Unamuno con el fascista Millán Astray. Tienen un problema en la derecha al buscar referentes intelectuales, se cuentan con los dedos de la mano.
| etiquetas: millán astray , fascismo
Un militar más brutote e inculto pero valiente no solo en la guerra y sin la hijoputez congénita de Franco, una pena que solo se le recuerde por su pelea con Unamuno (que según otros autores no fue para tanto)
CC: #1 #2
Y también fue sonada la que tuvo con Santiago Bernabéu en el estadio, estadio al que fue vetado de por vida por pasarse con una mujer que allí estaba y a la que Bernabéu defendió.
Valiente sería un rato, no lo voy a negar, más torpe y repugnante le iban a la par como cualidades.
Efectivamente lo mataron.
Luego que si la superioridad moral de la izquierda...