Millán Astray, el fascista adorado por la extrema derecha

Millán Astray, el fascista adorado por la extrema derecha

Si por mi fuera, a la pregunta que está realizando Fernández Barbadillo sobre Astray y Unamuno de no sé de que comida..., un servidor le contestaría que Astray a Unamuno lo único que le comería sería la... Como tenemos que ser educados, cada uno que cambie los puntos suspensivos por la palabra que crea oportuna; porque es una aberración comparar a Miguel de Unamuno con el fascista Millán Astray. Tienen un problema en la derecha al buscar referentes intelectuales, se cuentan con los dedos de la mano.

9 comentarios
bronco1890 #1 bronco1890 *
El día de su noche de bodas Elvirita, su flamante mujer, le dijo que había hecho voto de castidad perpetuo y que de eso nada, así que para aplacar su ardor guerrero se tuvo que buscar una amante, una sobrina de Ortega y Gasset nada menos. Cuando se enteró a la señora de Franco casi le da un mal, así que tuvieron que exiliarse los tres a Lisboa, formando desde entonces un trio de lo más civilizado.
Un militar más brutote e inculto pero valiente no solo en la guerra y sin la hijoputez congénita de Franco, una pena que solo se le recuerde por su pelea con Unamuno (que según otros autores no fue para tanto)
Deviance #3 Deviance *
Se rumorea que ese mengo tenía "mucho ojo" para la estrategia .... :roll: xD :troll:
CC: #1 #2
#6 k-loc
#1 Bueno, tardo unos cuando años entre la boda y el desfogamiento (unos 30 aprox).
Y también fue sonada la que tuvo con Santiago Bernabéu en el estadio, estadio al que fue vetado de por vida por pasarse con una mujer que allí estaba y a la que Bernabéu defendió.
Valiente sería un rato, no lo voy a negar, más torpe y repugnante le iban a la par como cualidades.
elgranpilaf #2 elgranpilaf
Este no fue el que los republicanos capturaron a su hijo y le dijeron que o se rendía o lo mataban y les dijo que lo mataran? Asco de monstruo repugnante
bronco1890 #4 bronco1890
#2 No, ese fue Moscardó.
Efectivamente lo mataron.
elgranpilaf #5 elgranpilaf
#4 Gracias,conocía la historia pero no sabía exactamente quién era. Escoria igualmente
#7 astur365_628eed2f50e0f
#5 o Alonso de Guzmán en el sitio de Tarifa en 1294 , esa historia ye más vieja que la pana
mmlv #8 mmlv *
Muy liustrativo que este personaje tan chusco sea el ídolo del facherio....

Luego que si la superioridad moral de la izquierda... xD
