Millán Astray, el fascista adorado por la extrema derecha

Si por mi fuera, a la pregunta que está realizando Fernández Barbadillo sobre Astray y Unamuno de no sé de que comida..., un servidor le contestaría que Astray a Unamuno lo único que le comería sería la... Como tenemos que ser educados, cada uno que cambie los puntos suspensivos por la palabra que crea oportuna; porque es una aberración comparar a Miguel de Unamuno con el fascista Millán Astray. Tienen un problema en la derecha al buscar referentes intelectuales, se cuentan con los dedos de la mano.