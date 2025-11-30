edición general
La militarización de los jóvenes en la Europa del siglo XXI

La militarización de los jóvenes en la Europa del siglo XXI

El reciente debate sobre la posible reactivación del servicio militar en distintos países europeos ha puesto sobre la mesa una cuestión que afecta, de manera directa, a los jóvenes de hoy.

comentarios
yemeth
Para esto tanto influencer de ultraderecha, para crear carne de cañón.
#1 username
No queríais Call of duty?

Po toma
Gry
#1 A mi los videojuegos me convencieron de nunca meterme en el ejercito ni en nada que se le parezca. Que se apunten los que tengan K/D infinito
maspipinobreve
#1 Si les dan buena paga, comida y alojamiento van adonde sea, yo mandaría uno a tu casa, a enseñarte respeto.
tul
#1 no, ni querían ni quieren pero a los malnacidos que necesitan carne de cañón eso les da igual, han decidido que vuestros hijos son menos importantes que los beneficios que obtendrán vendiendo muerte.
#3 pirat
Si cada vez hay menos jóvenes, los niños están en extinción, como para sacrificarlos por caprichos gerontos.
Como no se alisten las mascotas... para hacer de diana a los perros de bostondynamics...
#4 pirat
edit error
kumo
Ahí veremos la verdadera igualdad entre hombres y mujeres :troll:
#7 lordban
El espejismo neoliberal se disipa, al parecer no era el final de la historia y el mundo sigue siendo una competición que estamos perdiendo.
Les deseo suerte a los estados que ahora intentarán reclutar a una población masculina que llevan emasculando y feminizando décadas.
También será digno de ver como nos venden ahora un nacionalismo y patriotismo estéril cuando llevan décadas de psyops en contra y afirmando que los países no les pertenecen a sus nativos. La gente luchaba medio obligada por…   » ver todo el comentario
