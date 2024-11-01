edición general
Militares 'toman control' de Guinea-Bissau y 'suspenden' el proceso electoral

Militares 'toman control' de Guinea-Bissau y 'suspenden' el proceso electoral

Se produjeron disparos cerca de la sede de la comisión electoral de Guinea-Bissau, el palacio presidencial y el Ministerio del Interior el miércoles, un día antes de que se anunciaran los resultados provisionales de una tensa votación, dijeron testigos. Los militares leyeron un comunicado en la sede del Estado Mayor del Ejército, situado en Bisáu, la capital de este empobrecido país del Oeste de África, diciendo que "suspendieron el proceso electoral" y cerraron las fronteras tras las elecciones generales.

11 comentarios
capitan__nemo
¿Cómo ha sido la manipulacion a traves de facebook/whatsapp?
0
Meneanauta
El golpe ha sido perpetrado por militares disidentes, no por el ejército oficial. Motivados por la exclusión de la principal oposición, PAIGC y su candidato Domingos Simões Pereira.
Tratándose de Guinea Bissau mucho me temo que el tema narco también formará parte de la ecuación
0
colipan
Es un golpe bueno o malo?
1
Meneanauta
#1 Embalo es, o era, un presidente autoritario y militarista que ha sido criticado por socavar la democracia en su país. Él mismo se compara con Duterte
0
Findeton
Callad, que Guinea está mal por los malvados imperialistas europeoshh
0
mente_en_desarrollo
#4 Sí. Concretamente de los portugueses.
es.wikipedia.org/wiki/Guinea-Bisáu
0
Findeton
#5 Independiente desde el 73. Polonia lleva menos tiempo desde que le quitaron la bota soviética de encima y les va bastante mejor.

Menos excusas.
1
mente_en_desarrollo
#6 En la década de 1950, la mortalidad infantil era de 600 muertes por cada 1000 nacimientos y solamente el 1 % de la población rural estaba alfabetizada.

Recupérate de esto. Nada que ver con la órbita soviética, que tenían una educación y sanidad envidiable en esa época.
1
Findeton
#7 Si vivir bajo la órbita soviética fuera tan genial, no estarían tan a la derecha ahora. Aparte de que cuando salieron, estaban en la pobreza y han crecido muchísmo. Y bueno, lo de creer las estadísticas rusas, pues como cuando alguien me habla de las estadísticas de la sanidad cubana. Donde todavía cagan en cubos (literalmente).
0
rogerillu
Lo que les gustaría a muchos que pasara en España.
0
Furiano.46
#2 no no, nos gustaría que el circo que hay montado se desmantelará. Que hubiera sanidad, educación.... Y no políticos que se gastan 200€ en una comida mientras los ciudadanos se ahogan.....
0

