Militares 'toman control' de Guinea-Bissau y 'suspenden' el proceso electoral

Se produjeron disparos cerca de la sede de la comisión electoral de Guinea-Bissau, el palacio presidencial y el Ministerio del Interior el miércoles, un día antes de que se anunciaran los resultados provisionales de una tensa votación, dijeron testigos. Los militares leyeron un comunicado en la sede del Estado Mayor del Ejército, situado en Bisáu, la capital de este empobrecido país del Oeste de África, diciendo que "suspendieron el proceso electoral" y cerraron las fronteras tras las elecciones generales.
| etiquetas: guinea-bissau , golpe de estado
Tratándose de Guinea Bissau mucho me temo que el tema narco también formará parte de la ecuación
Menos excusas.
Recupérate de esto. Nada que ver con la órbita soviética, que tenían una educación y sanidad envidiable en esa época.