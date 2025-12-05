Militares franceses disparan contra cinco drones que sobrevolaban la base de submarinos nucleares de Brest

Militares de la base naval francesa de Ile Longe, junto al puerto de Brest (noroeste), en la que hay submarinos nucleares preparados para lanzar misiles con carga atómica, dispararon este jueves contra cinco drones que fueron detectados cuando sobrevolaban de forma irregular las instalaciones. Los hechos ocurrieron hacia las 19:30 horas y no era la primera vez que se señalaban sobrevuelos en esa área de acceso prohibido, ya que en la noche del 17 al 18 de noviembre se había producido una situación similar.
Pues sí que dan juego los chips de lavadora.
A ver si va a ocurrir como con el NordStream y nuestros dirigentes quieren ver la mano de Rusia, no sea que vean otra mano y les arranque los ojos.
Lo que me parece muy inteligente es no haber usado medios antiaéreos para no delatar su posición, porque supongo que las bases de submarinos nucleares estarán protegidas con patriots o similares, o están todos en Ucrania?