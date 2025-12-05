Militares franceses disparan contra cinco drones que sobrevolaban la base de submarinos nucleares de Brest

Militares de la base naval francesa de Ile Longe, junto al puerto de Brest (noroeste), en la que hay submarinos nucleares preparados para lanzar misiles con carga atómica, dispararon este jueves contra cinco drones que fueron detectados cuando sobrevolaban de forma irregular las instalaciones. Los hechos ocurrieron hacia las 19:30 horas y no era la primera vez que se señalaban sobrevuelos en esa área de acceso prohibido, ya que en la noche del 17 al 18 de noviembre se había producido una situación similar.