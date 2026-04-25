Miles de portugueses celebran el 25 de abril, que «no solo es pasado, sino también futuro»

Miles de portugueses han salido este sábado a las calles de Lisboa para conmemorar el 25 de abril, fecha en la que hace 52 años cayó la dictadura salazarista con la conocida como Revolución de los Claveles, ya que se trata de unos valores e ideas «que no solo son pasado, sino que también son el futuro». Con claveles rojos en las solapas, las camisetas, el pelo e incluso pintados en la piel, los portugueses han salido un año más a festejar este día acompañados de carteles defendiendo la libertad y reclamando que «fascismo nunca más».