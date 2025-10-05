Miles de personas llaman en Israel a poner fin a la guerra en Gaza: "Netanyahu, el pueblo de Israel quiere este acuerdo"

Miles de personas han salido a las calles de varias ciudades israelíes cargadas de "esperanza" sobre un posible fin de la guerra en Gaza que suponga la liberación de los rehenes. Además de en Tel Aviv ha habido manifestaciones en otras ciudades como Haifa y Jerusalén, en las que se ha podido ver a gente disfrazada de Trump y a manifestantes llevando carteles con frases como "¿Cuánta sangre se va a derramar?", "Todos los ojos en Trump", "Ya es suficiente" o "Paren la guerra".