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Miles de barcos chinos realizan misteriosas formaciones geométricas

en el mar de China Oriental, en acciones coordinadas que, según los expertos, forman parte de los preparativos de Pekín ante una posible crisis o conflicto regional.. los barcos pesqueros formaban dos L invertidas paralelas, cada una de unos 400 kilómetros de longitud.. expertos afirmaron que la única explicación era que China estaba poniendo a prueba su capacidad para movilizar un gran número de buques pesqueros que podrían desplegarse en una operación militar.. China ha amenazado con recurrir a la fuerza, si fuera necesario,en 2027, según

| etiquetas: china , , taiwan , , eeuu
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7 comentarios
3 1 1 K 39 actualidad
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones
Misteriosos chinos hacen cosas muy misteriosas porque se preparan para cosas malas ya que son chinos misteriosos y retorcidos.
Mientras tanto, en el mundo real, EE.UU., Israel y sus aliades, bombardean, secuestran y asesinan sin pudor ni freno. El faro de la democracia, el ejército más moral del mundo y su séquito de chupapollas.
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YoSoyTuPadre #3 YoSoyTuPadre
Si buscais "chinese militia ships" podeis ver imágenes
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#4 sarri
Están llamando looser a naranjito?
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joffer #1 joffer
China está calentando porque sabe que sale
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#2 soberao
#1 ¿Y en Europa vamos solo a chuparle los huevos por detrás a Trump y por eso no salimos? ¿Cómo quedó el tema de Groenlandia?
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Urasandi #6 Urasandi
Han descubierto que pueden jaquear satélites haciendo códigos qr...
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plutanasio #7 plutanasio
Que se lo pregunten a los chilenos que les revientan la pesca.
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