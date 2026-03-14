Miles de barcos chinos realizan misteriosas formaciones geométricas

en el mar de China Oriental, en acciones coordinadas que, según los expertos, forman parte de los preparativos de Pekín ante una posible crisis o conflicto regional.. los barcos pesqueros formaban dos L invertidas paralelas, cada una de unos 400 kilómetros de longitud.. expertos afirmaron que la única explicación era que China estaba poniendo a prueba su capacidad para movilizar un gran número de buques pesqueros que podrían desplegarse en una operación militar.. China ha amenazado con recurrir a la fuerza, si fuera necesario,en 2027, según