edición general
5 meneos
12 clics
Milei proclama la muerte de Maquiavelo y avanza en su cruzada contra las ciencias sociales

Milei proclama la muerte de Maquiavelo y avanza en su cruzada contra las ciencias sociales

El presidente ultra aboga por el predominio del mercado sobre la política, mientras celebra su ajuste sobre las disciplinas dedicadas al conocimiento y la investigación social

| etiquetas: ultra , extrema derecha , milei , maquiavelo , ciencias sociales
4 1 1 K 59 actualidad
12 comentarios
4 1 1 K 59 actualidad
Comentarios destacados:    
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
"aboga por el predominio del mercado sobre la política"
O sea que gobernaran los mercados... ese ente tan democrático...
Y aún habrá algún gilipollas que vuelva a votarle xD
1 K 25
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
#1 Mercados que para nada se mueven por intenciones políticas.

Menudo negocio que han encontrado la extrema derecha y los "libertarianos" con tanto imbécil que cree que "política es lo de los demás".
4 K 59
elgranpilaf #4 elgranpilaf
#1 "O sea que gobernarán los mercados..."
Me parece a mí que ya hace bastante tiempo que gobiernan
0 K 10
Findeton #5 Findeton
#1 Tan gilipollas no serán porque económicamente Argentina va como un cohete y la inflación sigue bajando.
2 K -4
aPedirAlMetro #7 aPedirAlMetro *
#5 En "un cohete" habria que meteros a algunos xD
0 K 9
Findeton #9 Findeton
#7 Si si, pero la inflación ronda el 30% hoy (y bajando) y cuando entró Milei estaba en el 211%.
0 K 10
aPedirAlMetro #11 aPedirAlMetro *
#9 Que pesado con el mantra de la inflacion xD
La economía argentina entró en una recesión técnica al cierre del tercer trimestre de 2025, y el consumo se mantiene gracias al crédito.
Como un cohete, sin lugar a dudas.

Tú no eres un fanático, tú estás como un cencerro.
0 K 9
Findeton #12 Findeton *
#11 La actualización del World Economic Outlook del FMI prevé que el PIB de Argentina se expanda un 4% en 2026 y 2027, por encima del promedio regional.

www.lanacion.com.ar/economia/el-fmi-mantuvo-las-proyecciones-de-crecim

Recordemos que Argentina llevaba decreciendo como 15 años. No decías nada entonces.
0 K 10
#3 Jacusse *
Ciencias sociales.

El problema puede que esté en el nombre.

Incluida la economía, ojo.
0 K 11
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#3 El problema puede que esté en el nombre.

¿Ciencia? xD xD xD
0 K 16
#10 Jacusse
#6 es que no son ciencias como las otras. Dos más dos a veces no es cuatro.

Al menos a día de hoy.
0 K 11
Findeton #8 Findeton *
Nah, el articulista no ha entendido una mierda. Lo explico: todo derecho político se basa en un derecho económico. Al menos esa es la idea que Milei defiende (y estoy de acuerdo). Por ejemplo, libertad de prensa significa que cojes, alquilas un local, imprimes un periódico y lo vendes. En cambio si es algo estatal entonces tienes que pedir permiso a un político y si no le gusta lo que dices no te aprueba. Otro ejemplo, el derecho a la vida se basa en tu primera propiedad: tu cuerpo (propiedad intransferible por cierto). Si alguien ataca tu cuerpo, está atacando dicha propiedad.
0 K 10

menéame