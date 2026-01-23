Milei proclama la muerte de Maquiavelo y avanza en su cruzada contra las ciencias sociales

El presidente ultra aboga por el predominio del mercado sobre la política, mientras celebra su ajuste sobre las disciplinas dedicadas al conocimiento y la investigación social
O sea que gobernaran los mercados... ese ente tan democrático...
Y aún habrá algún gilipollas que vuelva a votarle
Menudo negocio que han encontrado la extrema derecha y los "libertarianos" con tanto imbécil que cree que "política es lo de los demás".
Me parece a mí que ya hace bastante tiempo que gobiernan
La economía argentina entró en una recesión técnica al cierre del tercer trimestre de 2025, y el consumo se mantiene gracias al crédito.
Como un cohete, sin lugar a dudas.
Tú no eres un fanático, tú estás como un cencerro.
www.lanacion.com.ar/economia/el-fmi-mantuvo-las-proyecciones-de-crecim
Recordemos que Argentina llevaba decreciendo como 15 años. No decías nada entonces.
El problema puede que esté en el nombre.
Incluida la economía, ojo.
¿Ciencia?
Al menos a día de hoy.