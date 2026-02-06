edición general
9 meneos
8 clics
Lo que Milei no dice: En su gestión se perdieron 280.000 empleos formales

Lo que Milei no dice: En su gestión se perdieron 280.000 empleos formales

"Pese a lo que repiten los profesionales de la mentira, durante nuestra gestión no solo que no aumentó el desempleo sino que aumentó la cantidad de personas que buscan trabajo", dijo Javier Milei en su discurso ante la Asamblea Legislativa

| etiquetas: milei , argentina , empleo , trabajo , gestión , buscar
7 2 1 K 95 actualidad
5 comentarios
7 2 1 K 95 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Ahora llega FondónDelTó a explicar cómo el trabajo en B es mejor que el oficial. Sobre todo para el empresario.
1 K 23
Mauricio_Colmenero #2 Mauricio_Colmenero
Si te lees la noticia completa, resulta que casi la mitad de la perdida de trabajos son de funcionarios ...

"En el sector público también se profundizó el ajuste. Los empleados estatales disminuyeron en 125.152 personas, incluyendo regímenes provinciales y municipales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad."

Y aumentan los monotributistas ¿autónomos?
1 K 19
#3 MenéameApesta
#2 Y comen menos carne porque ahora se cuidan más.
0 K 11
Findeton #5 Findeton
#3 Falso, comen más carne que nunca.

El consumo de carnes en Argentina alcanzó en 2025, el nivel más alto de los últimos años
www.infobae.com/revista-chacra/2026/02/06/el-consumo-de-carnes-en-arge

Deja de esparcir bulos.
0 K 10
#4 Pivorexico *
#2 "Y aumentan los monotributistas ¿autónomos? " Delibery ,Pedidos Ya! , Rappid etc........
0 K 11

menéame