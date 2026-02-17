·
Milei limita la cobertura de protestas por reforma laboral en el Congreso
El Gobierno de Milei fija una zona exclusiva para prensa ante protestas por reforma laboral y advierte actuación policial en el Congreso.
actualidad
8 comentarios
#1
luspagnolu
La libertad de la censura.
2
K
41
#6
GuerraEsPaz
#1
es una de las máximas de los neoliberales junto a la guerra es la paz,
la libertad es la esclavitud
, la ignorancia es la fuerza. tambien habria que preguntar que opina findeton, maximo representante del gran hermano milei, pero se sabe que es un secreto a voces.
0
K
9
#2
Alegremensajero
El libertario que no para de coartar a la libertad...
1
K
16
#4
Alfonso_Garcia_Vaquero_1
#2
porque para los libertarios solo existe la libertad de hacer lo que les salga del níspero, la de los demás es solo una molestia.
2
K
19
#7
GuerraEsPaz
#2
#4
la libertad de aumentar su patrimonio a costa de los demas. solo tienen empatia con su bolsillo, ¿verdad findeton?
1
K
13
#5
rogerillu
A este lo van a sacar con los pies por delante si no consigue huir antes cual rata a Reino Unido. Al tiempo.
0
K
10
#3
Quel
Es curioso como todos los políticos sueltan la misma mierda. Cuando les censuran a ellos, mal. Cuando son ellos los que censuran, bien.
0
K
7
#8
hakcer_dislexico
El mierda este sale en helicoptero para Miami en breves.
0
K
7
8
8
comentarios)
