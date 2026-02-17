edición general
Milei limita la cobertura de protestas por reforma laboral en el Congreso

El Gobierno de Milei fija una zona exclusiva para prensa ante protestas por reforma laboral y advierte actuación policial en el Congreso.

luspagnolu #1 luspagnolu
La libertad de la censura.
GuerraEsPaz #6 GuerraEsPaz
#1 es una de las máximas de los neoliberales junto a la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. tambien habria que preguntar que opina findeton, maximo representante del gran hermano milei, pero se sabe que es un secreto a voces.
Alegremensajero #2 Alegremensajero
El libertario que no para de coartar a la libertad...
Alfonso_Garcia_Vaquero_1 #4 Alfonso_Garcia_Vaquero_1
#2 porque para los libertarios solo existe la libertad de hacer lo que les salga del níspero, la de los demás es solo una molestia.
GuerraEsPaz #7 GuerraEsPaz
#2 #4 la libertad de aumentar su patrimonio a costa de los demas. solo tienen empatia con su bolsillo, ¿verdad findeton?
#5 rogerillu
A este lo van a sacar con los pies por delante si no consigue huir antes cual rata a Reino Unido. Al tiempo.
Quel #3 Quel
Es curioso como todos los políticos sueltan la misma mierda. Cuando les censuran a ellos, mal. Cuando son ellos los que censuran, bien.
hakcer_dislexico #8 hakcer_dislexico
El mierda este sale en helicoptero para Miami en breves.
