“Milei, devolvele toda la plata que le robaste a la Provincia”, exigió Kicillof

“Milei, devolvele a la Provincia todo lo que le robaste.... es ilegal apropiarse de los fondos para educación, salud, jubilaciones, obra pública y usarlo para la timba como lo estás haciendo. Asi que devolvele a la Provincia lo que le corresponde” exigió el gobernador Axel Kicillof. "El gobierno nacional festeja mientras sufre la industria, el comercio, el turismo, la construcción. Vaya a saber qué festeja porque tienen un programa económico que beneficia y que le va muy bien solamente al 15%, como mucho, de los argentinos”.