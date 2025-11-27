Milei confirma lanzamiento de los Acuerdos de Isaac junto a Sa’ar

El presidente Javier Milei confirmó oficialmente el lanzamiento de los Acuerdos de Isaac, la iniciativa que buscará fortalecer la cooperación política, económica y cultural entre Israel y América Latina. El anuncio se realizó durante la visita del canciller israelí Gideon Sa’ar a Buenos Aires, donde ambos mandatarios mantuvieron una reunión de trabajo centrada en el desarrollo de este nuevo marco de colaboración regional. Inspirados en los Acuerdos de Abraham, impulsados en 2020 por Estados Unidos para normalizar relaciones entre Israel y paí