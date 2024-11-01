·
Mikel Ayestaran denuncia que estamos olvidando a Gaza: "Sigue bajo un bloqueo prácticamente total"
El corresponsal señala que los pasos están cerrados y esto ha provocado que no pueda entrar ayuda humanitaria ni mercancía, lo que ha llevado a que los mercados estén desabastecidos y los precios disparados.
gaza
genocidio
actualidad
4 comentarios
actualidad
#3
woody_alien
Ahora todo es Irán, mañana será Cuba.
2
K
36
#4
Tronchador.
#3
Ayer era Ucrania.
0
K
7
#1
Marisadoro
*
#0
Ayes
a
taran
(El titular original está mal)
1
K
24
#2
girombo
#1
Corregido.
Siempre agradecido!
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
