edición general
16 meneos
15 clics
Mikel Ayestaran denuncia que estamos olvidando a Gaza: "Sigue bajo un bloqueo prácticamente total"

Mikel Ayestaran denuncia que estamos olvidando a Gaza: "Sigue bajo un bloqueo prácticamente total"

El corresponsal señala que los pasos están cerrados y esto ha provocado que no pueda entrar ayuda humanitaria ni mercancía, lo que ha llevado a que los mercados estén desabastecidos y los precios disparados.

| etiquetas: gaza , genocidio
14 2 0 K 118 actualidad
4 comentarios
14 2 0 K 118 actualidad
woody_alien #3 woody_alien
Ahora todo es Irán, mañana será Cuba.  media
2 K 36
#4 Tronchador.
#3 Ayer era Ucrania.
0 K 7
#1 Marisadoro *
#0 Ayes a taran

(El titular original está mal)
1 K 24
#2 girombo
#1 Corregido.

Siempre agradecido! :hug: :hug:
0 K 7

menéame