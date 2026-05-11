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Miguel Ángel Gallo, el estudiante de 92 años que escribe una tesis doctoral a mano: “La universidad es un privilegio”
Con 13 hijos, 39 nietos y 15 bisnietos, es el alumno más veterano de la UIC, donde está investigando sobre el asombro y la creación artística
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