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Miguel Ángel Gallo, el estudiante de 92 años que escribe una tesis doctoral a mano: “La universidad es un privilegio”

Miguel Ángel Gallo, el estudiante de 92 años que escribe una tesis doctoral a mano: “La universidad es un privilegio”

Con 13 hijos, 39 nietos y 15 bisnietos, es el alumno más veterano de la UIC, donde está investigando sobre el asombro y la creación artística

| etiquetas: estudiante , 92 , años
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