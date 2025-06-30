edición general
Miguel Ángel Gallardo dimite tras la debacle del PSOE en Extremadura pero mantendrá su acta de diputado

Gallardo ha confirmado que conformará una gestora que dirigirá el partido hasta la celebración de un congreso extraordinario. Será la secretaría de Organización del PSOE en Ferraz quien efectúe el nombramiento de este órgano interino. Gallardo ha revelado que ya anoche le había comunicado a Sánchez su decisión y ha negado recibir presiones. "Fui yo el que le dije que no quería seguir al frente de la organización porque entiendo que en la política uno tiene que asumir responsabilidad cuando las cosas van mal dadas"

#3 VFR *
al menos no huye :coletas:
duende #1 duende
Bueno, lo importante ya está conseguido, está aforado y el juicio al hermanísimo se retrasará.
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 No está tan claro que sea aforado, ya que se consideró aforamiento en fraude de ley y el renunció al aforamiento
www.rtve.es/noticias/20250630/tsj-extremadura-ve-fraude-ley-aforamient
#2 NeuronaSur
Qué tipo más lamentable.
Lamantua #6 Lamantua *
A un sociata le gusta la paguita..? No puede ser, son la verdadera izquierda. xD xD xD xD xD
