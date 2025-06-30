Miguel Ángel Gallardo dimite tras la debacle del PSOE en Extremadura pero mantendrá su acta de diputado

Gallardo ha confirmado que conformará una gestora que dirigirá el partido hasta la celebración de un congreso extraordinario. Será la secretaría de Organización del PSOE en Ferraz quien efectúe el nombramiento de este órgano interino. Gallardo ha revelado que ya anoche le había comunicado a Sánchez su decisión y ha negado recibir presiones. "Fui yo el que le dije que no quería seguir al frente de la organización porque entiendo que en la política uno tiene que asumir responsabilidad cuando las cosas van mal dadas"