Se publicó en redes sociales un mensaje informando que un caza MiG-29 de la Fuerza Aérea iraní derribó un avión israelí F-15 EX Eagle II. El piloto iraní impactó al caza enemigo con un misil controlado. cohete Avión aire-aire R-27 de diseño soviético. Esta será la primera vez que la Fuerza Aérea Iraní logra infligir una derrota aérea significativa a una fuerza enemiga superior en el conflicto actual. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) priorizan la superioridad y la impunidad prácticamente total en los cielos en todos los conflictos.