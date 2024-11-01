Un MiG-29 iraní derribó un F-15 EX Eagle II israelí

Se publicó en redes sociales un mensaje informando que un caza MiG-29 de la Fuerza Aérea iraní derribó un avión israelí F-15 EX Eagle II. El piloto iraní impactó al caza enemigo con un misil controlado. cohete Avión aire-aire R-27 de diseño soviético. Esta será la primera vez que la Fuerza Aérea Iraní logra infligir una derrota aérea significativa a una fuerza enemiga superior en el conflicto actual. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) priorizan la superioridad y la impunidad prácticamente total en los cielos en todos los conflictos.
Edito: ¡y encima un cohete de "diseño soviético"! Buufff...
- Los Mig-29 iranies no son de lo más moderno, están diseñados para ser guiados desde un controlador terrestre.
- El R-27 es un misil semiactivo, es decir, hay que estarlo guiando todo el camino (miento, hay versiones de guia térmica, algo equivalente al que usó el Mig-25 para derribar al F/A-18 en la primera Guerra del Golfo)
- A la OTAN eso de los combates igualados no les gusta ... Así que habría habría al menos implicado un paquete de cuatro cazas,… » ver todo el comentario
Es cierto que es muy dificil derribar un F-15 con un Mig-29, pero igual los iranies estan recibiendo ayuda y han podido derribar uno
Imposible no es ... pero como digo, es muy jodido. Pasa como lo de los pakistaníes y los indios ... los indios dicen que no les han derribado ninguno (cuando falte el F-15 en Israel van a decir que fue un fallo mecánico) los pakistaníes dicen que seis .. pero yo solo he visto restos de un Rafale (es está hasta con matrícula) y de algo que podría ser de un Su-30 MKI o de un Mig-29.
El mig29 necesita ser guiado desde tierra porque no tiene radar propio.
Pero no tener radar propio, más volando bajo, más jugar en casa donde conoces el terreno como la palma de tu mano te da cierta ventaja de invisibilidad.
Es la estrategia que usan los grippen y el motivo por el que han conseguido cazar f35s en algunos entrenamientos
Seguro que el Ayatolá resucita ahora
Lo más divertido es que por antigüedad, el F15 es más antiguo que el mig29, aunque también es cierto que el F15 ha recibido mil actualizaciones y el mig29 está como salió de fábrica hace 50 años