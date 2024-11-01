edición general
Un MiG-29 iraní derribó un F-15 EX Eagle II israelí

Se publicó en redes sociales un mensaje informando que un caza MiG-29 de la Fuerza Aérea iraní derribó un avión israelí F-15 EX Eagle II. El piloto iraní impactó al caza enemigo con un misil controlado. cohete Avión aire-aire R-27 de diseño soviético. Esta será la primera vez que la Fuerza Aérea Iraní logra infligir una derrota aérea significativa a una fuerza enemiga superior en el conflicto actual. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) priorizan la superioridad y la impunidad prácticamente total en los cielos en todos los conflictos.

#1 Mustela *
Los Mig-29 se consideraron en su día de los cazas más buenos del mundo sino el que más. A los yanquis no les habrá gustado nada esta noticia.

Edito: ¡y encima un cohete de "diseño soviético"! Buufff... xD
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
Es jodido de creer, por varias razones:
- Los Mig-29 iranies no son de lo más moderno, están diseñados para ser guiados desde un controlador terrestre.
- El R-27 es un misil semiactivo, es decir, hay que estarlo guiando todo el camino (miento, hay versiones de guia térmica, algo equivalente al que usó el Mig-25 para derribar al F/A-18 en la primera Guerra del Golfo)
- A la OTAN eso de los combates igualados no les gusta ... Así que habría habría al menos implicado un paquete de cuatro cazas,…   » ver todo el comentario
Veelicus #8 Veelicus
#3 Ayer se vio imagenes de un Mig-29 sobrevolando Teheran.
Es cierto que es muy dificil derribar un F-15 con un Mig-29, pero igual los iranies estan recibiendo ayuda y han podido derribar uno
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#8

Imposible no es ... pero como digo, es muy jodido. Pasa como lo de los pakistaníes y los indios ... los indios dicen que no les han derribado ninguno (cuando falte el F-15 en Israel van a decir que fue un fallo mecánico) los pakistaníes dicen que seis .. pero yo solo he visto restos de un Rafale (es está hasta con matrícula) y de algo que podría ser de un Su-30 MKI o de un Mig-29.
#13 Alcalino
#3 están pasando cosas raras.

El mig29 necesita ser guiado desde tierra porque no tiene radar propio.

Pero no tener radar propio, más volando bajo, más jugar en casa donde conoces el terreno como la palma de tu mano te da cierta ventaja de invisibilidad.

Es la estrategia que usan los grippen y el motivo por el que han conseguido cazar f35s en algunos entrenamientos
Findeton #2 Findeton
Jajajaja buena propaganda.
Veelicus #7 Veelicus
Ojala sea verdad
#4 endy
Propaganda
#5 Kuruñes3.0
Ah, ya sacan los tanques buenos y la turboarmas cósmicas RuZas
#6 balaurdrakon91
Esto es muy épico!!! Es muy Ace Combat
Don_Pixote #11 Don_Pixote
Uff esto va a cambiar el ring del conflicto

Seguro que el Ayatolá resucita ahora
#10 ayatola
q en 2026 estemos hablando de aviones diseñados hace mas de 40 años ya te da una idea de la importancia de esta propaganda
#12 Alcalino
#10 totalmente.

Lo más divertido es que por antigüedad, el F15 es más antiguo que el mig29, aunque también es cierto que el F15 ha recibido mil actualizaciones y el mig29 está como salió de fábrica hace 50 años
