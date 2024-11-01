edición general
Una miel de Cuenca es reconocida como la mejor del mundo en París

Con este galardón, la miel de tomillo de Canalejas del Arroyo se consolida como un referente de calidad en el panorama internacional.

Seguro que está cojonuda, pero un bote negro fashion con 480 gramos, no 500, es garantía de que te clavan tres pollas. Aun así, si es primera calidad pago y no discuto el precio.
Una miel de Lepe es reconocida como la mejor del mundo en Tombuctu. Y así.
Cuenca, París, ¿ Miel ?.
Me han cambiado la película, era mantequilla.
Esta miel ha puesto a todo el mundo mirando para Cuenca :troll:
Esta noticia por fin pone a Cuenca en el punto de mira de todo el mundo ... o... espera .. tal vez no sea por esto ..
la miel de la Alcarria de toda la vida.
