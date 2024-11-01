·
6
meneos
33
clics
Una miel de Cuenca es reconocida como la mejor del mundo en París
Con este galardón, la miel de tomillo de Canalejas del Arroyo se consolida como un referente de calidad en el panorama internacional.
|
etiquetas
:
miel
,
cuenca
,
mejor del mundo
,
parís
5
1
0
K
59
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
59
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#6
pitercio
Seguro que está cojonuda, pero un bote negro fashion con 480 gramos, no 500, es garantía de que te clavan tres pollas. Aun así, si es primera calidad pago y no discuto el precio.
0
K
15
#1
Catapulta
Una miel de Lepe es reconocida como la mejor del mundo en Tombuctu. Y así.
0
K
14
#5
Apotropeo
Cuenca, París, ¿ Miel ?.
Me han cambiado la película, era mantequilla.
0
K
12
#2
A_S
Esta miel ha puesto a todo el mundo mirando para Cuenca
0
K
10
#4
MADMax2
*
Esta noticia por fin pone a Cuenca en el punto de mira de todo el mundo ... o... espera .. tal vez no sea por esto ..
0
K
10
#3
luckyy
la miel de la Alcarria de toda la vida.
0
K
9
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
Me han cambiado la película, era mantequilla.