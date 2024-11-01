edición general
Michelle, limpiadora de casas: “Cuando llegué a España me pagaban 8,50 euros la hora. Poco a poco ha ido subiendo y hoy por 6 horas me han pagado 150 euros”

Michelle, que llegó a España buscando estabilidad económica, compagina la limpieza doméstica con un segundo trabajo relacionado con la creación de contenido para marcas. “Hoy tengo un día superproductivo decretando que todo vaya bien”, arranca uno de sus vídeos, en el que relata cómo se organiza para encadenar horas de plancha, limpiezas a fondo y desplazamientos en metro y autobús. Desde su cuenta de TikTok documenta sus jornadas laborales, a menudo extensas y repartidas entre varias casas.

Inutil #6 Inutil
Aprovecho este envío para preguntar a la comunidad cuánto consideran que debería cobrar una empleada de hogar por hora NETO (pagas extras prorrateadas). Considerando que se paga seguridad social y se declaran todas las horas trabajadas.
angelitoMagno #10 angelitoMagno
A ver, entiendo que no es lo mismo limpiar en la casa de una pareja de clase obrera en un Burgos, que limpiar una casa de pijos en el barrio de Salamanca. Que si, que "los ricos son los mas ratas a la hora de pagar" pero también tienen otra percepción del dinero y cantidades que para muchos podrían parecer demasiado para ellos es poca cosa.
BastardWolf #3 BastardWolf
#2 en serio? Pues el precio me lo puso ella... Yo no se lo que se esta pagando por ahi
BastardWolf #1 BastardWolf
150 pavos por 6 horas? Es una sobrada, yo a la mia le pago 36 por 3 horas
Veelicus #2 Veelicus
#1 Es que lo que tu pagas es muy poco, es lo que se pagaba hace 15 años donde yo vivio
#7 encurtido
#2 Donde yo vivía, en el Este de Andalucía, lleva 20 años pagándose a 10€/hora. Parece que la mujer vive en Madrid.

Por otra parte, me sorprende que alguien que no tenga algún problema (ser mayor, tener una discapacidad/lesión, etc.) da sus llaves y expone sus hábitos diarios a un desconocido. Esta es fuente de conflictos en casa, ni de broma contrato a alguien para limpiar o planchar.
Inutil #4 Inutil
#1 ¿En negro o pagando Seguridad social aparte?
#11 Alcalino *
#5 No te creas... hay una app que se ha puesto de moda para contratar personal de limpieza por horas. Funciona como BlaBlaCar, tu no pagas a la persona, pagas a la App, y la app entiendo yo que pagan la S.S. (porque sinó se estarian metiendo en fregao importante)
angelitoMagno #8 angelitoMagno
#1 Pero a ti no te limpia la casa una creadora de contenidos.
#12 concentrado
#8 Mientras no te limpie la casa una vaciadora de contenidos, todo va bien
matuta #9 matuta
El titular, se lo han inventado, directamente. Y la noticia no hay por donde cogerla...que si limpio, que si propinas, que si yo se que...
De la propia noticia y dicho por la protagonista: “cuando empecé en España me pagaban 8,50 la hora. Poco a poco subí a 10, y ahora estoy en 12”
