Michel Mayor, Nobel de Física: “La gente piensa que la humanidad es eterna, pero somos animales y nos extinguiremos”

El descubridor del primer exoplaneta reflexiona sobre el futuro de la humanidad y la búsqueda de vida en el cosmos. Mayor se muestra muy crítico con la idea de convertirnos en una especie multiplanetaria: "El lugar más infernal de la Tierra es un paraíso comparado con Marte". Además, advierte que las distancias interestelares hacen que colonizar otros mundos sea, según las leyes de la física, una quimera.
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Hay un límite más o menos fiable que tiene que ver con la evolución del Sol y del sistema solar, que llegará un punto en el que parece que no sería compatible con la vida en los términos que ahora la reconocemos, donde el planeta no podrá tener diversidad ninguna por tener unas temperaturas extremas. Pero hablamos de… » ver todo el comentario