Michel Mayor, Nobel de Física: “La gente piensa que la humanidad es eterna, pero somos animales y nos extinguiremos”

El descubridor del primer exoplaneta reflexiona sobre el futuro de la humanidad y la búsqueda de vida en el cosmos. Mayor se muestra muy crítico con la idea de convertirnos en una especie multiplanetaria: "El lugar más infernal de la Tierra es un paraíso comparado con Marte". Además, advierte que las distancias interestelares hacen que colonizar otros mundos sea, según las leyes de la física, una quimera.