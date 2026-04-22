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Michael Hudson: ¿Por cuánto tiempo se podrá aplazar un invierno financiero mundial?

Michael Hudson: ¿Por cuánto tiempo se podrá aplazar un invierno financiero mundial?

La destrucción, como represalia, de la producción petrolera del Golfo sumirá a las economías mundiales en una depresión tan grave como la Gran Depresión de la década de 1930. No existen sustitutos para el petróleo, el gas, el helio, el azufre ni los fertilizantes. Cadenas de producción enteras se verán obligadas a cerrar, lo que provocará desempleo e impago de deudas. Trump ve una oportunidad para Estados Unidos en una crisis energética mundial.

| etiquetas: colapso económico global , estados unidos , imperialismo , irán , israel
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1 comentarios
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rogerius #1 rogerius *
Del artículo: «En lugar de proporcionar seguridad y normas que fomenten la prosperidad mundial, como prometió en 1945, Estados Unidos se ha convertido en el principal foco del caos. Y así como su concepto de seguridad de 1945 apuntaba al control económico mundial estadounidense, también lo hace su imperio del caos. El resultado es una crisis en la capacidad de la civilización para protegerse contra la ambición estadounidense de control y el tributo extranjero que la acompaña».
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