Michael Hudson: ¿Por cuánto tiempo se podrá aplazar un invierno financiero mundial?

La destrucción, como represalia, de la producción petrolera del Golfo sumirá a las economías mundiales en una depresión tan grave como la Gran Depresión de la década de 1930. No existen sustitutos para el petróleo, el gas, el helio, el azufre ni los fertilizantes. Cadenas de producción enteras se verán obligadas a cerrar, lo que provocará desempleo e impago de deudas. Trump ve una oportunidad para Estados Unidos en una crisis energética mundial.