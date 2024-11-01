edición general
8 meneos
6 clics
"La mezquita de Córdoba no puede tener dueño, exactamente igual que las pirámides"

"La mezquita de Córdoba no puede tener dueño, exactamente igual que las pirámides"

Antonio Manuel Rodríguez y Aristóteles Moreno plantean en el libro 'El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica' la necesidad de impulsar una revolución "ciudadana". Dos libros y una pregunta parlamentaria de Sumar abundan en la necesidad de abordar la recuperación para el común de monumentos patrimonio de la humanidad inmatriculados por la Iglesia.

| etiquetas: mezquita , córdoba , sin , dueño , pirámides
6 2 0 K 103 actualidad
8 comentarios
6 2 0 K 103 actualidad
#1 Tensk
¿El patrimonio nacional no es de nadie?

No tendrá que ser la Iglesia, o sí, o yo qué sé, pero ¿nadie? va a ser que no.
1 K 30
#3 soberao
#1 Patrimonio del estado español, es decir, de todos y de nadie.
2 K 44
Edheo #7 Edheo
#3 Claro, como cuando se gasta dinero público en polladas... total, ese dinero, no es de nadie!!!
0 K 7
#8 soberao *
#7 El dinero público es de todos porque sale de los impuestos de todos, pero ese dinero sí tiene destino y por supuesto no es tuyo. Un monumento del estado es de todos porque es un patrimonio que nos pertenece a todos, no como el dinero que irá según se haya presupuestado.
0 K 17
nanustarra #5 nanustarra
La mezquita en realidad es una catedral.
1 K 20
#6 soberao *
#5 Su uso es de catedral pero eso no quita que sea un patrimonio de la humanidad que debería ser de titularidad pública por el estado aunque la iglesia conserve su uso como catedral católica.
0 K 17
riska #2 riska
La iglesia nos roba.
0 K 10
aupaatu #4 aupaatu *
El paraíso Europeo de la libertad y democracia sigue con la remola de las monarquías y los concordatos entre sus miembros.
Para redondear la laicidad enls Union el grupo político mayoritario es la democracia cristiana

España: Tiene cuatro Acuerdos de 1979 con la Santa Sede que regulan educación, asuntos jurídicos, económicos y asistencia religiosa.

Italia: Los Pactos Lateranenses (modificados en 1984) definen la relación Iglesia-Estado, asegurando la libertad de la Iglesia en un Estado…   » ver todo el comentario
0 K 9

menéame