"La mezquita de Córdoba no puede tener dueño, exactamente igual que las pirámides"

Antonio Manuel Rodríguez y Aristóteles Moreno plantean en el libro 'El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica' la necesidad de impulsar una revolución "ciudadana". Dos libros y una pregunta parlamentaria de Sumar abundan en la necesidad de abordar la recuperación para el común de monumentos patrimonio de la humanidad inmatriculados por la Iglesia.
| etiquetas: mezquita , córdoba , sin , dueño , pirámides
No tendrá que ser la Iglesia, o sí, o yo qué sé, pero ¿nadie? va a ser que no.
Para redondear la laicidad enls Union el grupo político mayoritario es la democracia cristiana
España: Tiene cuatro Acuerdos de 1979 con la Santa Sede que regulan educación, asuntos jurídicos, económicos y asistencia religiosa.
Italia: Los Pactos Lateranenses (modificados en 1984) definen la relación Iglesia-Estado, asegurando la libertad de la Iglesia en un Estado… » ver todo el comentario