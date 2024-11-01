"La mezquita de Córdoba no puede tener dueño, exactamente igual que las pirámides"

Antonio Manuel Rodríguez y Aristóteles Moreno plantean en el libro 'El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica' la necesidad de impulsar una revolución "ciudadana". Dos libros y una pregunta parlamentaria de Sumar abundan en la necesidad de abordar la recuperación para el común de monumentos patrimonio de la humanidad inmatriculados por la Iglesia.