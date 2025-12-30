·
4
meneos
3
clics
México rechaza "intervenciones" de EE.UU. a Venezuela
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este martes las recientes "intervenciones" de EE.UU. contra Venezuela.
|
etiquetas
:
méxico
,
eeuu
,
venezuela
3
1
0
K
52
actualidad
1 comentarios
#1
Findeton
Pues que lloren un poco más y ya estaría.
0
K
11
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
