México rechaza "intervenciones" de EE.UU. a Venezuela

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este martes las recientes "intervenciones" de EE.UU. contra Venezuela.

Findeton #1 Findeton
Pues que lloren un poco más y ya estaría.
