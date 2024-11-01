México: el influencer Jair Sánchez desata furia en redes al sugerir a Claudia Sheinbaum “esterilizar a pobres”

“Si tienen menos de 100 pesos, esterilízalos”. Miles de usuarios lo acusan de promover eugenesia, control natal por clase social y de trivializar la pobreza y el trabajo infantil. Jair se volvió viral durante la pandemia. Cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram y 11 millones en TikTok. Su estilo se caracteriza por un "humor crudo e irreverente", con polémicas frecuentes pero éxito masivo. “Yo dije que deberían esterilizar a los pobres. No lo van a hacer… ¿tú crees que la presidenta va a decir ‘¡ay, qué buena idea!’?
