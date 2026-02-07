México busca vías para enviar crudo a Cuba; dice que la isla está al día con los pagos

La presidenta Sheinbaum afirmó que su gobierno sigue en la búsqueda de vías diplomáticas para reanudar las ventas de petróleo a Cuba, que alcanzaron el año pasado casi 500 millones de dólares, y aseguró que la isla está al día con sus pagos. Defendió una vez más la decisión de su gobierno de seguir apoyando de manera humanitaria a Cuba y dijo que “estamos buscando todas las vías diplomáticas” y evitar que México resulte afectada por la amenaza que lanzó Trump de imponer gravámenes a los países que vendan o suministren crudo a la isla.