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Meta ha intentado matar al metaverso tras un fracaso estrepitoso. Para su sorpresa, ha encontrado resistencia
Pero hay un girito: tras anunciar el cierre, ahora dicen que lo mantendrán vivo un tiempo más. ¿Cuánto? Misterio.
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#1
Fisionboy
Pero eso llegó a existir?
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#2
To_lo_loco
Lo que demuestra que la tecnología no está madura. Que el acertar en un momento determinado tiene mucho de suerte y no de talento o saber. Que encerrado en tu cápsula de millonarios el mundo es una reducción en que es difícil acertar.
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