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Meta ha intentado matar al metaverso tras un fracaso estrepitoso. Para su sorpresa, ha encontrado resistencia

Meta ha intentado matar al metaverso tras un fracaso estrepitoso. Para su sorpresa, ha encontrado resistencia

Pero hay un girito: tras anunciar el cierre, ahora dicen que lo mantendrán vivo un tiempo más. ¿Cuánto? Misterio.

| etiquetas: meta , cierre , resistencia
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2 comentarios
2 1 0 K 21 tecnología
Fisionboy #1 Fisionboy
Pero eso llegó a existir?
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#2 To_lo_loco
Lo que demuestra que la tecnología no está madura. Que el acertar en un momento determinado tiene mucho de suerte y no de talento o saber. Que encerrado en tu cápsula de millonarios el mundo es una reducción en que es difícil acertar.
0 K 7

menéame