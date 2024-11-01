edición general
Merz y Tusk chocan al debatir sobre las reparaciones por la Segunda Guerra Mundial (polaco)

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, reavivó este lunes las exigencias del país a Alemania para que pague reparaciones por los daños ocasionados durante la Segunda Guerra Mundial, durante una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Friedrich Merz. Durante el evento, que debía mostrar unidad y cooperación entre Varsovia y Berlín, los dos políticos se dedicaron a discutir cómo Alemania debería expiar sus acciones durante la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, Merz reconoció la responsabilidad de Alemania por la destrucción

cocolisto
Menos lloros y paga que no todo el mundo perdona como Guernica, Vino, se hizo la foto y si te he visto no me acuerdo.

www.meneame.net/story/lagrimas-canciller-alemania-friedrich-merz-recor

"Las renovadas tensiones por las reparaciones amenazan con complicar los esfuerzos de ambos líderes para aliviar las diferencias sobre muchas cuestiones, desde disputas relativas a control fronterizo estatal Tras la investigación de Berlín sobre las explosiones que dañaron oleoductos submarinos Corriente del norte, transportando gas ruso a Alemania".
antesdarle
El clásico navideño :troll:
Mauro_Nacho
Alemania ha sido el protagonista y gran responsable de las dos guerras mundiales, siempre hay que recordar los muertos y la gran destruccion que se causó. Todo eso es difícil de borrar. La guera de Ucrania hace revivir las dos guerras mundiales, por esa razón toma más relieve en este momento recordar a Alemania sus dudas del pasado que aún perduran.
#5 Juantxi
Entonces tendrán que pagar a los griegos tambien, o a checos y eslovenos...
A Israel, que no existía entonces, le han estado pagando todos los años.
ElenaCoures1
¿Reparaciones?
Polonia se las pidió a la RDA ¿no? Tuvo años de sobra para hacerlo
Y Stalin se llevó a la URSS casi todo lo de valor que no estaba atornillado al suelo ¿Es que no lo repartió con sus vasall.. amigos?
