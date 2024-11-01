Merz y Tusk chocan al debatir sobre las reparaciones por la Segunda Guerra Mundial (polaco)

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, reavivó este lunes las exigencias del país a Alemania para que pague reparaciones por los daños ocasionados durante la Segunda Guerra Mundial, durante una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Friedrich Merz. Durante el evento, que debía mostrar unidad y cooperación entre Varsovia y Berlín, los dos políticos se dedicaron a discutir cómo Alemania debería expiar sus acciones durante la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, Merz reconoció la responsabilidad de Alemania por la destrucción