El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, reavivó este lunes las exigencias del país a Alemania para que pague reparaciones por los daños ocasionados durante la Segunda Guerra Mundial, durante una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Friedrich Merz. Durante el evento, que debía mostrar unidad y cooperación entre Varsovia y Berlín, los dos políticos se dedicaron a discutir cómo Alemania debería expiar sus acciones durante la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, Merz reconoció la responsabilidad de Alemania por la destrucción
"Las renovadas tensiones por las reparaciones amenazan con complicar los esfuerzos de ambos líderes para aliviar las diferencias sobre muchas cuestiones, desde disputas relativas a control fronterizo estatal Tras la investigación de Berlín sobre las explosiones que dañaron oleoductos submarinos Corriente del norte, transportando gas ruso a Alemania".
A Israel, que no existía entonces, le han estado pagando todos los años.
Polonia se las pidió a la RDA ¿no? Tuvo años de sobra para hacerlo
Y Stalin se llevó a la URSS casi todo lo de valor que no estaba atornillado al suelo ¿Es que no lo repartió con sus vasall.. amigos?