Las lágrimas del canciller de Alemania, Friedrich Merz, al recordar el Holocausto en un discurso

El canciller Alemán Friedrich Merz ha protagonizado una impactante escena durante un acto de reinauguración de un templo judío en Múnich. Merz recordaba el Holocausto e ilustraba así el apoyo del Gobierno que lidera a Israel.

SeñorPresunciones
Pues ahora no es que lo estén volviendo a hacer pero sí lo están permitiendo...
ipanies
#1 La historia recordará los países que financiaron y suministraron armas a Israel para ejecutar un genocidio retransmitido en directo por TV y redes.
España no saldrá bien parada pero pasará a la historia como miembro de los países que alzaron la voz en un principio de lo que será un final que esperemos que no sea con la ejecución total del genocidio, pero pinta que nadie va a parar la matanza a corto plazo.
Sentimiento de impotencia total.
Alemania será considerado un socio necesario y excesivamente entusiasta ¬¬
Sandman
Serán lágrimas de orgullo por ver que el alumno ha superado al maestro.
Vactor20
Que llore por Gaza en vez del holocausto judio
madstur
Llora por lo ocurrido hace 80 años y apoya lo que ocurre ahora. Así le está yendo en las elecciones, para votar un sucedáneo, os neonazis prefieren el original
Jointhouse_Blues
Hijo de puta cínico hipócrita teatrero.
Torrezzno
Como recordar, estaba allí? Menudo teatro
casicasi
Lágrimas de cocodrilo. Da vergüenza ajena. Sólo superado por la humillación de Scholtz en el aeropuerto israelí.
DonaldBlake
Friedrich, a tus abuelos se les "escaparon" los más cabrones, ¡ya es mala suerte!
Raziel_2
#6 No se les escaparon, eran colaboracionistas.

Recordemos que los sionistas desprecian a las víctimas del holocausto, porque les consideran demasiado débiles.
