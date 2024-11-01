Las lágrimas del canciller de Alemania, Friedrich Merz, al recordar el Holocausto en un discurso

El canciller Alemán Friedrich Merz ha protagonizado una impactante escena durante un acto de reinauguración de un templo judío en Múnich. Merz recordaba el Holocausto e ilustraba así el apoyo del Gobierno que lidera a Israel.
España no saldrá bien parada pero pasará a la historia como miembro de los países que alzaron la voz en un principio de lo que será un final que esperemos que no sea con la ejecución total del genocidio, pero pinta que nadie va a parar la matanza a corto plazo.
Sentimiento de impotencia total.
Alemania será considerado un socio necesario y excesivamente entusiasta
Recordemos que los sionistas desprecian a las víctimas del holocausto, porque les consideran demasiado débiles.