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La meritocracia como ideología: cómo el sistema convierte privilegio en talento

La meritocracia como ideología: cómo el sistema convierte privilegio en talento

Ensayo que desmonta la narrativa meritocrática con datos de España: la OCDE atribuye más del 35% de la desigualdad económica a circunstancias no elegidas (origen familiar, territorio), y solo un 12% de los nacidos en el quintil más pobre alcanza el más rico. El artículo argumenta, apoyándose en Sandel, Bourdieu y Piketty, que la meritocracia no es un ideal incumplido sino una ideología funcional que legitima jerarquías y humilla a los perdedores. Analiza cómo la educación reproduce clase social y cómo la propia izquierda ha asumido el marco.

| etiquetas: meritocracia , desigualdad , movilidad social , españa , sandel , bourdieu
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2 comentarios
4 1 0 K 44 actualidad
#1 dsj
Otros que no saben que la meritocracia son los padres
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#2 DenisseJoel
No acabo de entender por qué personas que tienen algo importante que decir, siguen recurriendo a la IA y luego poniendo su nombre como autores. ¿No se dan cuenta de que actuar así les degrada?
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menéame