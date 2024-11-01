La meritocracia como ideología: cómo el sistema convierte privilegio en talento

Ensayo que desmonta la narrativa meritocrática con datos de España: la OCDE atribuye más del 35% de la desigualdad económica a circunstancias no elegidas (origen familiar, territorio), y solo un 12% de los nacidos en el quintil más pobre alcanza el más rico. El artículo argumenta, apoyándose en Sandel, Bourdieu y Piketty, que la meritocracia no es un ideal incumplido sino una ideología funcional que legitima jerarquías y humilla a los perdedores. Analiza cómo la educación reproduce clase social y cómo la propia izquierda ha asumido el marco.