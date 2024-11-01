El mercado inmobiliario de EE.UU. ahora tiene 500.000 vendedores de viviendas más que compradores

Los compradores de vivienda en EE.UU. no van a comprar a cualquier precio, quieren bajadas. Los vendedores se quieren quitar de encima la vivienda pero no quieren bajar. Cuanto más tiempo permanecemos en este entorno de demanda de vivienda tensa, más supera el número de vendedores al número total de compradores de viviendas.
| etiquetas: vivienda , especulación , ee.uu
Si acaso vale para comprobar que el precio de la vivienda no baja por mucho que la oferta supere a la demanda.
Hay que darles a los inversores duro en el bolsillo o en la ley para obligarles a desinvertir haciéndoles perder el dinero que sea necesario por el bien común.
