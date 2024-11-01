edición general
Estados Unidos: los vendedores de viviendas superan en número a los compradores por el margen más amplio registrado [EN]

La brecha, la más grande desde 2013, refleja una fuerte caída en el número de compradores activos, y descendió al nivel más bajo en los 12 años de datos. Los compradores no habían escaseado tanto desde abril de 2020, al comienzo de la pandemia, y en diciembre hubo un 47% más de vendedores de viviendas que compradores, unos 631.000 adicionales. "Muchos vendedores están en negación y no ceden en el precio". "Si no fijan un precio razonable para su casa, ésta permanecerá en el mercado".

HeilHynkel #2 HeilHynkel
Que hagan como NVIDIA y las empresas de IA ... que se compren entre ellos. xD
#1 selufetto
Vaya, qué sorpresa. Me dijeron los amigos del comercio que si había mucha oferta y menos demanda, los precios caerían, pero ya veo que al final las viviendas se venden al precio que le salga de los huevos al propietario . ¿Quién podría imaginarlo?
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#1

Tu premisa es incorrecta. En estos caso, o se vende al precio que ofrece el comprador o te la comes con patatas.

Y en EEUU eso puede ser un problema porque operan casi todo a crédito.
#6 selufetto
#3 Vaya lote de reír me estoy pegando.
Una vivienda se vende al precio que le salga de los huevos al vendedor -> Incorrecto.
Se vende al que quiere el comprador o te la tienes que quedar desgraciadamente-> Correcto.
Menudos cabezones. Irse al carajo.
powernergia #4 powernergia
#1 La noticia no dice eso.
Dragstat #5 Dragstat *
#1 los inversores particulares en inmobiliario son los menos sofisticados, no suelen entender muy bien el concepto de rentabilidad, y prefieren tener la vivienda cerrada y olvidarse de ella antes que venderla a menor precio y buscar alternativas de inversión que no entienden. La vivienda es algo físico que se ve y seguramente han subido prácticamente siempre durante la vida del particular. Así que aunque se desplome el precio, no venden a no ser que lo necesiten. Por eso cuando explotan las burbujas los pillados son siempre los pequeños, que se quedan con el activo sin valor e incluso compran el cuchillo cayendo.
#7 Alves
#1 si, ya lo vimos en 2008. El que se ajusto al principio al mercado y vendió bajando un 10% y el que aguantó estoicamente y vendió al final perdiendo un 40% porque no se veía el fondo
Findeton #8 Findeton
#1 De hecho en Austin, Texas, los precios siguen bajando. Porque hay más oferta que demanda.
