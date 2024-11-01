Estados Unidos: los vendedores de viviendas superan en número a los compradores por el margen más amplio registrado [EN]

La brecha, la más grande desde 2013, refleja una fuerte caída en el número de compradores activos, y descendió al nivel más bajo en los 12 años de datos. Los compradores no habían escaseado tanto desde abril de 2020, al comienzo de la pandemia, y en diciembre hubo un 47% más de vendedores de viviendas que compradores, unos 631.000 adicionales. "Muchos vendedores están en negación y no ceden en el precio". "Si no fijan un precio razonable para su casa, ésta permanecerá en el mercado".