El mercado de la DRAM explota: fabricantes que se niegan a fabricar, tiendas que obligan a comprar placas si quieres DDR5, compras a 6 meses vista…

Estamos viendo un movimiento extraño en la cadena global de memoria que, como era de esperar y llevamos avisando, va a arrastrar a todo el mundo a su paso. La demanda desatada por la Inteligencia Artificial está absorbiendo tanta DRAM y tanta HBM que el mercado de consumo está empezando a sufrir efectos colaterales visibles, en concreto, explota ante la situación. Fabricantes como ASUS o MSI están acumulando módulos antes de que suban más los precios, los distribuidores en Asia empiezan a imponer compras en pack de RAM más placa y los grandes p
Las marcas de placas también están cambiando de estrategia visto todo lo que está pasando. ASUS, MSI, GIGABYTE y otras compañías están comprando memoria por adelantado para evitar quedarse cortas durante los próximos meses, un movimiento típico de mercados donde los precios tienden a subir de forma descontrolada. ¿El objetivo? El mismo: packs de placas con RAM
Yo estaba esperando al black friday para pillarme una gráfica pero lo hice ya porque no me fio. Ahora mismo, la gráfica más barata del mismo modelo y fabricante cuesta 57 euros más del precio que pagué la semana pasada (de ahí, tira para arriba hasta 100 pavos)
No creo que dentro de dos meses lo veas al mismo precio (y menos, más barato)