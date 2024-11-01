edición general
El mercado de la DRAM explota: fabricantes que se niegan a fabricar, tiendas que obligan a comprar placas si quieres DDR5, compras a 6 meses vista…

Estamos viendo un movimiento extraño en la cadena global de memoria que, como era de esperar y llevamos avisando, va a arrastrar a todo el mundo a su paso. La demanda desatada por la Inteligencia Artificial está absorbiendo tanta DRAM y tanta HBM que el mercado de consumo está empezando a sufrir efectos colaterales visibles, en concreto, explota ante la situación. Fabricantes como ASUS o MSI están acumulando módulos antes de que suban más los precios, los distribuidores en Asia empiezan a imponer compras en pack de RAM más placa y los grandes p

HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Con el tema de la IA la cosa anda jodida ... pero como ahora la memoria afecta a todo, la cosa se puede poner fea de cojones:

Las marcas de placas también están cambiando de estrategia visto todo lo que está pasando. ASUS, MSI, GIGABYTE y otras compañías están comprando memoria por adelantado para evitar quedarse cortas durante los próximos meses, un movimiento típico de mercados donde los precios tienden a subir de forma descontrolada. ¿El objetivo? El mismo: packs de placas con RAM

HeilHynkel #5 HeilHynkel
#4

Yo estaba esperando al black friday para pillarme una gráfica pero lo hice ya porque no me fio. Ahora mismo, la gráfica más barata del mismo modelo y fabricante cuesta 57 euros más del precio que pagué la semana pasada (de ahí, tira para arriba hasta 100 pavos)
#2 Suleiman
Creo que la he clavado justo ahora comprándome pc nuevo....
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

No creo que dentro de dos meses lo veas al mismo precio (y menos, más barato)
#4 Suleiman
#3 Por eso digo, que a partir de ya mismo están subiendo como la.espuma...
